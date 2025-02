Freyr skifter navn til T1 Energy opplyser selskapet på sine nettsider. Ifølge meldingen kommer navneskiftet som følge av selskapets nye strategi om å bli en vertikalt integrert leverandør innen solenergi og batterilagring. Selskapet har også flyttet sitt hovedkontor til Austin i Texas.

«USA trenger innenlandske forsyningskjeder og produksjonskapasitet for å utnytte sine rike solressurser», uttaler styreleder og administrerende direktør Daniel Barcelo i T1 Energy.

Han viser til at mer enn 80 prosent av ny amerikansk elektrisitetskapasitet i 2024 kom fra solenergi og batterier. T1s ambisjon er å bli en ledende leverandør innen sol- og batterier og viser til økt energibehov for å støtte utviklingen innen blant annet KI, datasentre og elektrifisering.

Vil bygge ny fabrikk

T1 Energy har et solcelleproduksjonsanlegg i Wilmer, Texas, som ifølge selskapet sysselsetter mer enn 1000 personer. Anlegget vil bli omdøpt til G1 Dallas. Anlegget startet produksjonen 1. november i fjor, og ventes å øke til full produksjon i løpet av andre halvår i 2025.

Selskapet skal i første kvartal avgjøre hvor neste produksjonsanlegg i USA skal bygges. Dette anlegget, kalt G2, skal etter planen ha byggestart i løpet sommeren.

Det var i fjor høst Freyr gjorde en strategisk helomvending og kjøpte et produksjonsanlegg for solcellepaneler i USA for nesten fire milliarder kroner av kinesiske Trina Solar. Etter transaksjonen fikk Trina Solar nær 30 prosent eierandel i det sammenslåtte selskapet.

Samtidig ble toppsjef Tom Einar Jensen erstattet av styreleder Daniel Barcelo som øverste leder. Barcelo var sjef i Alussa Energy, skallselskapet som Freyr fusjonerte med som en snarvei til børsnotering i New York i 2021.

Det er foreløpig ikke avklart hva som skjer med pilotanlegget for batteriproduksjon i Mo i Rana. Selskapet planla opprinnelig å bygge en batterifabrikk for 40 milliarder kroner i Mo i Rana i Nordland, med potensielt opptil 1500 arbeidsplasser.