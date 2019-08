Man får vel si at bilproduksjon i Norge så langt ikke vært en stor suksess. Det ønsker Fresco Motors i Trondheim å gjøre noe med.

Med sine flotte 3D-modeller og lovnader om ekstreme ytelser, har det norske elbilprosjektet skapt oppmerksomhet langt utenfor Norges grenser. Men så langt har Fresco Motors knapt sagt et ord til pressen.

Ikke før nå.

– Snart 30 ansatte

Espen Kvalvik er daglig leder i Fresco Motors. Foto: Fresco Motors

– Vi vet at hvis vi kan bygge en bil som er opp til nordmenns standarder, så vil bilen klare seg hvor som helst. Norge er verdens viktigste marked for elektriske biler akkurat nå, sier Espen Kvalvik til tu.no.

Kvalvik, som er i slutten av 20-årene, er daglig leder for Fresco Motors. Selskapet startet som et enkeltpersonforetak i 2017. Brønnøysundregistrene rapporterer at foretaket ble slettet for bare noen dager siden.

Ifølge Kvalvik er aksjeselskapet Fresco Motors AS nå under oppretting. Kvalvik sier at Fresco Motors i dag har åtte ansatte i ledelsen, men at teamet raskt kommer til å vokse til rundt 30.

Unnfanget på BI

Spiren til Fresco Motors startet som et skoleprosjekt da Kvalvik gikk på Handelshøyskolen BI.

– Vi ble interessert i å finne ut hvordan Norge kunne være et så viktig marked for elbiler, men uten å ha egne produsenter. Det har vært noen forsøk, og vi ville prøve å finne ut hvorfor disse ikke klarte seg. Vi intervjuet tidligere ansatte, studerte produktene og så på markedet da og nå. Vi så en mulighet, og Fresco Motors var født, sier Kvalvik.

Så langt eksisterer Fresco Motors' Reverie kun på datamaskinen. Foto: Fresco Motors

Fresco Motors har, akkurat som Tesla, tatt navnet sitt fra en kjent person. Jacque Fresco var en amerikansk futurist og såkalt social engineer.

– Jacque Fresco ville skape en bedre verden, med en bærekraftig kultur, grønne byer og det han kalte for en ressursbasert økonomi, sier amerikaneren Theodore Pender, som er økonomisk og juridisk leder i startup-selskapet.

Fresco Motors mener at Reverie vil gå 0-100 km/t på sekunder, og ha toppfart på 300 km/t. Illustrasjon: Fresco Motors

Vil banke Tesla

Foreløpig eksisterer bilmodellen Reverie kun i noen trønderske datamaskiner. Kvalvik har selv vært designsansvarlig for Reverie, og de offentliggjorte 3D-modellene har fått mye skryt for utseendet.

Ifølge egen nettside skal Fresco Motors produsere «tidløse luksusbiler med en moderne vri». Reverie, som betyr dagdrøm, lukter Tesla Model S-konkurrent i lange baner. Bilen skal være ca 4,8 meter lang, rundt 1,4 meter høy og 2,22 meter bred fra speil til speil - i korte trekk litt mindre enn Tesla Model S i alle retninger.

Britiske Jason Martin er ledende ingeniør i Fresco Motors. Foto: Fresco Motors

– Tesla er en åpenbar konkurrent, men har Musk og co også vært en inspirasjonskilde?

– Tesla har revolusjonert elbil-bransjen, og har inspirert stort sett alle som jobber med elbiler i dag. Ikke bare på grunn av bilene: Tesla har vært en ambisiøs startup som har gått mot strømmen, som har vist en konservativ bransje at det var mulig å lage et produkt som alle sa var umulig. Tesla var en gamechanger, som har vist at ambisjoner og innovasjoner kunne slå de etablerte. Nå vil vi slå Tesla, og vi begynner her i Norge.

Absurde prestasjoner

Ryktet om at trøndere er treige, gjelder åpenbart ikke Espen Kvalvik og gjengen. Elbilens oppgitte prestasjonene er temmelig hårete: Toppfart på 300 km/t og 0-100 km/t på 2 sekunder.

– Er ikke disse tallene fullstendig usannsynlige?

– Vi har ambisiøse mål, og håper å komme så nært målene som mulig. Vi vil presse oss selv til å skape et kjøretøy som ikke har noen kompromisser når det gjelder ytelse. Elektriske kjøretøy har enormt potensial for høye ytelser. Tallene våre er ikke langt fra det som er realitetene i dag, sier Jason Martin.

Briten er ledende ingeniør i Fresco Motors, og har ifølge Kvalvik bakgrunn fra BMW, Renaults F1-satsing, Jaguar Land Rover og Byton.

– Hvor lang rekkevidde ser du for deg?

– Målet er 1000 kilometer per lading. Bilene våre vil være betydelig raskere enn det som er på markedet i dag, sier Martin, og legger til at det også vil bli tilbudt mindre batteripakker.

Induksjonslading

Hvilke tekniske løsninger som skal brukes, eller hvor komponentene vil komme fra, ønsker ikke Pender si for mye om.

– Det er for tidlig å navngi leverandørene. Men vi vil bare bruke høykvalitetskomponenter fra kjente produsenter Men vi er veldig opptatt av å finne måter å redusere vekt, og å gjøre design- og ingeniørløsningene mer effektive.

Bilene skal være godt rustet for et norsk klima, med firehjulsdrift, oppvarmede seter både foran og bak, skiluke i bakseteryggen - og en løsning for å unngå at dører og ladeluker fryser fast.

Aktiv batteristyring skal benyttes for å redusere effekttap i kaldt vær. Reverie vil også få induksjonslading, der man parkerer bilen på en plate uten behov for å plugge i noe som helst.

Bilen ha en firetrinns automatkasse med overdrive, en sensasjonelt sjeldent løsning i elbiler. Elmotorens ytelse er ikke oppgitt, ei heller de modulære litiumion-batterienes kapasitet. Men om trøndernes lovnader om 1000 kilometer rekkevidde skal oppnås, betyr det en betydelig batteripakke. Som igjen øker vekten på bilen. Som igjen reduserer både rekkevidde og ytelser.

Amerikaneren Theodore Pender er økonomisk og juridisk leder i Fresco Motors. Foto: Fresco Motors

Elektrisk jerrykanne

Kanskje er det derfor Fresco Motors vil tilby kundene en slags elektrisk jerrykanne.

– Den er for de gangene du trenger litt mer rekkevidde for å komme til neste ladestasjon, sier Pender.

– Tenk deg en hyttetur i Norge. Du kjører i noen timer, parkerer langs veien - uten tilgang til strøm - og går på ski inn til hytta. Hvis bilen står der i en uke i ti eller tjue minusgrader, så vil batterikapasiteten reduseres. Med jerrykanna vet du at du alltid kan komme deg til neste ladepunkt. Det vil være et eget sted i bagasjerommet for jerrykanna, som blir ladet opp etter at hovedbatteriet er ferdig ladet. Eller du kan ta den med deg og lade den utenfor bilen. Vi har også planer om en løsning der man kan bytte inn et tomt batteri på en bensinstasjon, og få ut igjen et fulladet jerrykanne.

Stram kostnadskontroll

Pender sier at interessen, oppmerksomheten og antall reservasjoner de siste ukene har vært overveldende.

– Vi fikk over 1500 reservasjoner den første uken etter at vi presenterte prosjektet. De fleste er fra Norge, mens USA er på andreplass og Tyskland på tredje. Folk er enda mer interessert i en norsk bilskaper enn vi trodde.

– Hvor store investeringer trengs for å få Reverie i produksjon?

– Ingenting i denne bransjen skjer uten store kostnader. Andre EV-startups har lært oss å ha en stram kostnadskontroll. I USA har vi sett selskaper som bruker formuer på fancy kontorlokaler, bygger fabrikker for milliarder av dollar og ansetter hundrevis av ingeniører og markedsfolk før det er nødvendig. De oppfører seg som et svært, suksessrikt selskap fra dag én, og det er en kostbar og risikabel måte å gjøre ting på. Roma ble ikke bygget på én dag, og det blir ikke suksessrike bilselskap heller.

– Hvordan går investorjakten?

– Så langt har vi finansiert oss selv. Men nå er det på tide å ta det store skrittet, og vi er svært imponert over interessen fra investorer. Nå vurderer vi ulike tilbud, sier Theodore Pender.

– Produseres i Europa

Fresco-folkene forteller at bilene skal utvikles i Trondheim, men at selve produksjonen vil skje et annet sted i Europa.

– Lønninger og logistikken med å få deler og råstoff til Trondheim er for krevende. Selskapet blir helnorsk. Faktisk er Trondheim et flott sted å basere en slik bedrift. Byen har en ung og velutdannet befolkning, med gode kvaliteter også utenfor arbeidstid, sier Pender.

– Hva skjer hos dere akkurat nå?

– Fokuset nå er å skaffe kapital, men vi holder også på å bygge opp kontoret og bygge relasjoner med partnere. Og så slipper vi ut litt, men ikke mye, informasjon, sier Theodore Pender.

– Hvor realistisk er det at Revere kommer i produksjon?

– Det er kun et spørsmål om kapital, som vi nå jobber med å skaffe. Vi har teamet og partnerne som skal til for å gjøre dette til virkelighet, sier Pender.

Han forteller de åtte personene som nå utgjør ledelsen i FM har erfaring fra både nystartede elbilselskaper og fra tradisjonelle bilprodusenter med forbrenningsmotorer. Ifølge Pender har de ansatte erfaring fra bl.a. Aston Martin, Bentley, Jaguar Land Rover, Byton, Mercedes-Benz, BMW og Porsche, «for å nevne noen».

Dropper forhandlere

– I forhold til Los Angeles, Silicon Valley og London, der noen i teamet har jobbet tidligere, så er Trondheim liten, koselig og har overkommelige boutgifter. Dessuten slipper man å sitte timesvis i trafikk for å komme seg til og fra jobb. At det politiske situasjonen i Norge er stabil, er er en solid fordel når det gjelder å tiltrekke seg talenter. Vi håper å en dag skaffe hundrevis av design- og ingeniørjobber her, sier Pender.

– Skal bilen kun bestilles på nett?

– Vi vil ha et showroom i Trondheim. Tanken er å arrangere events i andre byer, der folk kan oppleve produktene våre og slik blir komfortable med å bestille dem på nett. Et tradisjonelt forhandlernettverk er svært kostbart og vi tror at kundene heller vil beholde de pengene selv.

– En del av revolusjonen

– Bilproduksjon har ikke akkurat lange tradisjoner i Norge. Hvorfor tror du at dere kommer til å lykkes?

– Det handler om Norges posisjon i overgangen til elektriske kjøretøy. Bilindustrien ville ha sett helt annerledes ut hvis ikke nordmenn hadde kjøpt elbiler i det omfanget de gjør. Over hele verden er Norge kjent som elbillandet. Vi vil være en del av den revolusjonen.

– Og når vil bilen bli realitet?

– Vi håper å begynne å bygge prototyper og begynne testing av bilene i 2021/2022. De første kundene vil få sine biler i 2023/2024, sier Theodore Pender.

Hvilken bil Fresco Motors-sjefen selv kjører?

Ingen.

Espen Kvalvik bor sentralt i Trondheim, og trenger ikke bil.

– Men jeg ser frem til å kjøre rundt og vise frem våre utviklingsmodeller.