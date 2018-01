Framtiden for HP handler om 3D-print

Dagens podcast er spilt inn på nærmest hellig grunn. Vi sitter i Palo Alto på kontoret til Dave Packard, like ved siden av kontoret til Bill Hewlett.

Kontoret er slik det var da de to flyttet inn i 1960, mange år etter at de to la grunnstenen til det vi kjenner som Silicon Valley - da de begynte å produsere elektronikk i en garasje noen kvartaler unna i 1938.

Vi sitter i tretunge omgivelser sammen med adm. dir. for HP Norge, Verner Hølleland, og snakker om den neste store revolusjonen: 3D-printing.

Lytt til ukens podcast nederst i denne saken.

Jan Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs nye podcast Teknisk sett.

Hvis du abonnerer på Teknisk sett på iTunes eller en annen podcast-app, kan du laste ned og lytte til nye episoder hver uke. Vi legger normalt ut nye episoder torsdag ettermiddag, slik at du for eksempel kan laste den ned og høre på vei til jobben på fredager.

RSS-feed: http://feeds.soundcloud.com/users/soundcloud:users:197994369/sounds.rss

Ukens podcast: