Fotballteknologen om VAR: – Jeg er interessert i at det skal være rettferdig

Dag Johansen har doktorgrad i informatikk og var en av grunnleggerne av FAST . Men de siste 18 årene har han viet store deler av karrieren til å forske på teknologi i fotball.

Som gjesteprofessor i USA i 2009 så Johansen at basket og amerikansk fotball hadde kommet mye lenger med å bruke teknologi til å se mønster og atferd hos spillerne.

Sammen med vennen Per-Mathias Høgmo, som var hovedtrener for Tromsøs eliteserielag, begynte Johansen å bruke videoteknologi og hente ut data fra spillerne. Arbeidet fortsatte da Høgmo ble trener for landslaget.

Et titalls analytikere

Nå har teknologi fått en naturlig plass i fotball. Og enkelte større klubber har et titalls analytikere med bakgrunn innen informatikk og statistikk, ifølge Johansen.

Dataene fra egne spillere brukes i planlegging av laguttak og trening før kamp. Det handler om restituering, kosthold og søvnkvalitet.

– Kall det for detaljer, men til sammen så utgjør detaljene en helhet, som er moderne fotball i dag, sier Johansen.

Spillerutviklerne kan også analysere motstanderlaget, og til og med abonnere på video- og ytelsesdata.

VM-ball med 5G

Både spillerne, banen, målene og selve ballen er utstyrt med sensorer.

I kampen mellom Kroatia og Portugal, fanget ballen opp en usynlig berøring av hodet til en spiller. Kroatia fikk annullert et mål og røk ut av VM.

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– At Adidas kommer med den ballen, er jo ganske spesielt. De har jo prøvd siden rundt år 2000 å putte en sensor inn i ballen uten at det påvirker rekkevidde, vekt og så videre. Det er ganske imponerende, sier Johansen.

Ballens posisjon sendes også til VAR-rommet via 5G cirka 500 ganger i sekundet.

Tilhenger av VAR

Kamera-droner suser over stadion. Målene og kantlinjene har også kameraer. Spillerne har sensorer både rundt bryst og armer, og et kamera festet på dommeren lar publikum se situasjonene fra dommerens side.

– Har teknologien brukt i dette VM-et vært en suksess så langt?

– Den har vært bedre enn tidligere, for jeg forstår frustrasjonen til supporterne når det tar flere minutter å ta en avgjørelse. Du ser at det er viktig å bli trent i å bruke teknologien på en bedre måte. Og den har blitt mer nøyaktig.

– Når vi er inne på VAR; hva mener du om den saken?

– Jeg er opptatt av den objektive sannheten, uansett hvor ubehagelig den er. Og ja da, det tar jo bort følelser og det emosjonelle rundt fotball, vil noen si. Jeg tror det er en overgangsfase, og jeg er interessert i at det skal være rettferdig, sier Johansen.

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Skreddersydd TV-fotball

Fra sitt feriested på Nordkvaløya så han det norske landslaget slå Brasil og ta seg til en kvartfinale i VM.

Nå drømmer Johansen om å sitte der ute i havgapet og se Premier League på en måte som er skreddersydd for ham selv:

– Å kunne se Liverpool vinne hovedkampen, og så ser jeg United i et annet vindu oppe på sida. Og så ser jeg når Arsenal får et mål mot seg. Å kunne abonnere på den type teknologi, det er jeg virkelig interessert i.