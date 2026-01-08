Forsvarsministeren er krystallklar: – Nato kommer ikke til å ryke

– Nato kommer ikke til å ryke. Nato er en gjensidig forsvarsallianse, der USA er en viktig sikkerhetsgarantist, sier Sandvik.

Forsvarsministeren erkjenner imidlertid at alliansen er under press.

– Min jobb er å sørge for at Nato fortsatt eksisterer, og så må vi håndtere de utfordringene som dukker opp. Det har vært kriser i Nato før, så må vi løse krisene som er her nå. Så håper vi det lander på best mulig måte ved at Europa også er krystallklare på hva som er situasjonen rundt Grønland og andre spørsmål, sier han.

Bakteppet er USAs trusler om å ta Grønland med makt. Det vil være et dødsstøt for alliansen, mener eksperter.

– Jeg tenker at Nato-samarbeidet ikke kommer til å rakne. Det er en gjensidig forsvarsallianse, der den dimensjonerende trusselen er Russland. Alle atomvåpnene som befinner seg på Kolahalvøya, er ikke primært rettet mot Norge. De er rettet mot våre allierte i Europa, og ikke minst mot USA, sier Sandvik til NTB.

Sandvik påpeker at den korteste veien fra de russiske atomvåpnene til USAs storbyer er over Nordpolen, og han påpeker at USA har vært mye til stede i Norges nærområder de siste årene, blant annet med hangarskip.

Trump tviler på Nato-støtte

USAs president Donald Trump skrev i et lengre innlegg på Truth Social onsdag at USA alltid kommer til å støtte Nato, men uttrykker tvil ved om Nato vil stille opp for USA.

– Russland og Kina har null frykt for Nato uten USA, og jeg tviler på om Nato ville vært der for oss dersom vi virkelig trengte dem, skriver Trump i versaler.

– Vi kommer alltid til å være der for Nato selv om de ikke alltid er der for oss. Den eneste nasjonen som Kina og Russland frykter og respekterer, er det DJT-gjenoppbygde USA, skriver Trump. DJT viser til presidentens egne initialer.

– Europa må ta større ansvar

Til dem som er bekymret for at USA skal la Norge i stikken, er Sandviks budskap enkelt:

– Europa og Norge må ta større ansvar for å bygge sitt eget forsvar. Det er vi i ferd med å gjøre, for verdenssituasjonen er som den er, og Putin har blitt en større og farligere trussel enn før, sier Sandvik.

Sandvik trekker fram at Nato på fjorårets toppmøte vedtok å bruke 5 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

Forsvarsminister Sandvik sier at det – Vi må ikke bare bruke mer penger, men vi må bruke dem smartere. Europa må integrere seg tettere og standardisere mer. USA er den største makten i Nato, og har de beste standardiserte løsningene i Nato-sammenheng.

Han peker videre på fregattkjøp fra Storbritannia og kjøp av annet forsvarsmateriell fra Tyskland. Dette innebærer også felles øvelser og tettere integrering, sier Sandvik.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er til stede under toppmøtet i Paris torsdag, der temaet er krigen i Ukraina og sikkerhetssituasjonen i Europa. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Støre: Bred støtte til Danmark

Danskenes statsminister Mette Frederiksen advarte tirsdag statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at «det er alvor nå, Jonas», fortalte Støre fra scenen på NHOs årskonferanse onsdag.

Han understreker overfor NTB at Danmark har bred støtte i Nato.

– Uttalelsene som kommer fra den amerikanske presidenten, gjør det nødvendig å si tydeligere ifra. Jeg tror nå at 31 av 32 Nato-land er enige om at det er slik det må være. Dette er en del av kongeriket Danmark, sier Støre med henvisning til Grønland.

Europeerne følger etter

Frankrikes utenriksminister Jean-Noel Barrot sa onsdag at landets regjering har startet samtaler med Tyskland og Polen om et samlet svar om USA skulle gjøre alvor av truslene.

Statsministeren sier det er veldig positivt at de sentraleuropeiske landene nå engasjerer seg i spørsmålet om Grønland.

– Norden har vært tydelige fra start, for vi er så nære på. Dette er Arktis, det er nordområdene. Det som skjer nå, er egentlig at de landene kommer etter. Det er bra, og vi har også kontakt med dem, sier Støre.