Forsvarsdepartementet og Navantia inngår forlik etter Helge Ingstad-forliset

Saken oppdateres.

Forsvarsdepartementet og Navantia har kommet til enighet i tvisten knyttet til fregatten Helge Ingstad. Samtidig har partene inngått en avtale som sikrer at Navantia viderefører vedlikeholdsstøtte og oppgraderinger av de norske fregattene i inntil seks år, melder Forsvarsdepartementet.

Forliket innebærer en verdioverføring fra Navantia til Forsvarsdepartementet på inntil 47,5 millioner euro (547 millioner kroner) i form av rabatter på kontrakter om teknisk støtte og oppgraderinger av de norske fregattene.

Avtalen er et resultat av en rettsmekling under ledelse av Oslo tingrett, og innebærer at alle rettslige prosesser mellom partene avsluttes.

Fortsetter samarbeid

– Jeg er tilfreds med at denne saken har funnet en løsning. Navantia har i flere tiår vært, og vil fortsatt være, en viktig leverandør til forsvarssektoren og understøttelsen av de norske fregattene, og vi ser nå frem til å kunne styrke denne relasjonen ytterligere i tiden fremover, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik i en uttalelse.

Navantia, et statseid spansk selskap som bygger og vedlikeholder avanserte militære fartøy og forsvarssystemer, designet og bygget de norske F310-fregattene (Nansen-klassen), og har siden 2013 levert vedlikeholdstjenester for Nansen-klassen gjennom ulike rammeavtaler.

– Navantia er fornøyd med å ha oppnådd enighet om en avtale som avslutter denne saken og forlenger vårt samarbeid med Norge. Dette gir oss muligheten til å bruke vår ekspertise for å styrke europeisk forsvar og kollektiv sikkerhet, og støtte kundene våre, sier Navantias styreleder, Ricardo Domínguez.

TU har tidligere avdekket at staten saksøkte det spanske verftet med krav om 13,3 milliarder kroner etter ulykken i 2018. Verftet har vært svært ordknappe om søksmålet, men avviste overfor TU i begynnelsen av mai at det kunne klandres for tapet av fregatten.