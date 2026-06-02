Forsvarsbygg-rotet: Listhaug varsler etterspill

– Det er rett og slett svært bekymringsfullt at forsvaret som Norge skal bruke enorme summer på de neste årene for å bygge opp, ser ut til å fullstendig mangle økonomisk styring, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til Dagens Næringsliv.

Frp-lederen påpeker at kontrollkomiteen allerede undersøker økonomirot i Forsvaret.

– Mange tiltak er allerede igangsatt, og nå iverksetter jeg ytterligere for å sikre god styring og kontroll, og bidra til å gjenopprette tillit, sier konstituert direktør i Forsvarsbygg, Camilla Mathiesen.

Økonomi- og virksomhetsstyringen skal nå underlegges en midlertidig økonomidirektør som får ansvaret for å lede arbeidet med oppfølging av revisjonene, opplyser Forsvarsbygg.

– Denne saken skal følges opp i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Her er det brudd på lover og flere vesentlige økonomiske avvik. Da holder det ikke bare å komme med løfter om forbedring. Vi må til bunns i saken. Hadde dette vært en privat bedrift hadde det fått alvorlige konsekvenser, sier Listhaug.

Hun mener forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) må forklare seg om økonomirotet i etaten, og hun krever at han umiddelbart kommer til Stortinget og informerer om situasjonen. Ifølge Stortingets kalender skal han redegjøre i nasjonalforsamlingen 15. juni.