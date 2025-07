Forsvaret velger fremtidens ledere: – Et større alvor

I skogene nord for Gardermoen marsjerer de rundt med 15 kilo tunge sekker og blir utsatt for en rekke tunge fysiske tester.

Blant de nesten 50 testene de må gjennom under Forsvarets opptak og seleksjon (FOS), er et båreløp. Der må de som lag frakte en 60 kilo tung båre, som skal forestille en skadet makker, gjennom et nett av skyttegraver. Dette gjør de mens kadetter skriker til dem og sparker sand, til lyden av fiendtlige skudd som spilles av på høyttalere.

Målet med de krevende testene er at Forsvaret skal finne de rette kandidatene til sine utdanninger.

– Dette er noe av det viktigste vi driver med: å rekruttere og beholde de flinkeste folkene til det vi skal gjøre. Vi legger ned et veldig stort arbeid i å lykkes med den jobben, sier generalløytnant Ingrid Gjerde, som er sjef for forsvarsstaben.

Må være robuste både mentalt og fysisk

Av totalt 3725 søkere møtte 1100 kandidater opp i Sessvollmoen militærleir i Ullensaker 27. juni. 80 prosent av dem har gjennomført førstegangstjeneste.

Nå er det kun rundt 700 kandidater igjen, som kjemper om 426 skoleplasser på Forsvarets høyskoler.

Foto: Jonas Been Henriksen/NTB

Selv om kandidatene må gjennom fysisk krevende tester, er det ikke styrke eller kondisjon som er det viktigste Forsvaret ser etter.

– Vi trenger de som er robuste både mentalt og fysisk. Vi trenger de som kan samarbeide og de som kan løse et enda bredere spekter av oppgaver. Så er vi jo i et høyteknologisk forsvar, så vi trenger mer enn noen gang også de med teknologisk forståelse og de som er utviklingsorienterte, sier Gjerde.

– Et større alvor

Krig i Europa og Midtøsten, og en stadig mer usikker verden, legger et alvorstungt bakteppe for opptaket på Sessvollmoen.

– Vi ser det både her og ellers i Forsvaret at det er et noe større alvor over situasjonen i verden, sier Gjerde.

Generalmajor Dag Aamoth er sjef for Forsvarets høgskole. Han opplever at ungdommene som søker seg til Forsvaret, er reflekterte over det de skal inn i, og hva de kan møte i fremtiden.

– Det ser jeg hvis jeg sammenligner med min generasjon og hvordan verdenssituasjonen var da jeg begynte i Forsvaret, den er veldig annerledes nå. Det hører vi også fra kandidatene, sier Aamoth.

– Veldig gode resultater

Generalmajoren forteller at det er mer fokus blant kandidatene på sikkerhet, beredskap og forsvaret av eget land.

– Man ser det er en usikker sikkerhets- og geopolitisk situasjon i verden for øvrig. Det bekymrer mange, og mange har lyst til å bidra til norsk sikkerhet.

Soldater på opptak under forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen. Foto: Jonas Been Henriksen/NTB

Seleksjonsansvarlig Eivind Kumle Berg er imponert over årets kull. Han opplyser at det jevnt over har vært et veldig høyt nivå på opptaket de siste årene, og i år er intet unntak.

– Det blir ofte snakket om at ting var veldig mye bedre før, og at den nye generasjonen kanskje ikke er like sterke som tidligere generasjoner. Jeg vil tørre å påstå at vi ser veldig gode resultater her på opptaket. Og alle de som er på opptaket, de gjenspeiler jo samfunnet generelt, sier Berg.

– Viktigere å være i stand til å bidra

Eirik Næss Andresen fra Nesøya i Asker er en av kandidatene som har slitt seg gjennom båreløpet og en rekke andre tunge tester den siste uken. Motivasjonen virker allikevel å være godt til stede fortsatt.

– Jeg liker å teste grensene mine, og Forsvaret er en arena hvor jeg kan vokse og bli bedre, sier Andresen.

Kandidat Eirik Næss Andresen har fått teste grensene sine under Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) på Sessvollmoen. Foto: Jonas Been Henriksen/NTB

Kandidaten kommer rett fra 15 måneder med førstegangstjeneste i Garden og har søkt seg til en bachelor i militære studier med fordypning i ledelse og landmakt.

Han mener verdenssituasjonen gjør det enda viktigere å kunne være i stand til å bidra.

– Det er noe jeg syns er veldig viktig. Og hvis det skulle skje noe nå, er jeg veldig mye mer forberedt enn jeg hadde vært i det sivile.