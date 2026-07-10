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Forsvar

Forsvaret tar i bruk gammelt fjellanlegg i Bodø igjen

Anlegg 96 i fjellet i Bodø skal tas i bruk av Nato når luftoperasjonssenteret CAOC kommer til byen.

Foto: Terje Bringedal / VG / NTB
NTB
10. juli 2026 - 08:11

Det gamle fjellanlegget åpnet i 1960 og ble brukt av Luftforsvaret til 1995. Etter å ha vært stengt i årevis, bekrefter Forsvaret til Bodø Nu at det skal tas i bruk igjen.

– Forsvaret planlegger å ta i bruk igjen fjellanlegget for kampfly i Bodø knyttet til etableringen av Combined Air Operations Centre Bodø (CAOC). Dette anlegget vurderes som mest hensiktsmessig, både på grunn av størrelsen og knyttet til prosjektgjennomføringen, sier fungerende kommunikasjonssjef Stine Barclay Gaasland i Forsvaret.

Anlegget ble bygget for å kunne stå imot atomangrep, og de siste årene har det vært snakk om å lage museum der. Forsvaret anslår at anlegget på nær 10.000 kvadratmeter trenger betydelig rehabilitering.

– Det legges til grunn at Nato vil stå for det meste av finansieringen, men Norge har avsatt midler til å dekke deler av prosjektet – blant annet merverdiavgift, sier Gaasland.

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Forsvar
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