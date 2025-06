Forsvaret: 30.000 av 70.000 mangler kampvester

Ifølge Tall fra Forsvaret er den totale styrkestrukturen i Norge per nå rundt 70.000 mennesker. Talsperson for Forsvaret, Brage Steinson Wiik-Hansen, opplyser til Forsvarets Forum at det i dag er om lag 40.000 kampvester.

Dermed vil rundt 30.000 norske soldater kunne stå uten kampvest ved full mobilisering av det norske forsvaret.

Forsvaret ønsker ikke å opplyse hvor mange av dagens tilgjengelige vester som er av den eldre typen, og hvor mange som er av det nye, modulære kampvestsystemet.

Det nye kampvestsystemet skal på sikt erstatte dagens kampvester og bæresystemer. Vestene skulle ha blitt levert fra Equinor til den statlige etaten Forsvarsmateriell i 2023. Forsvaret opplyste i mai til TV 2 at det nye kampvestsystemet er på lager og snart vil rulles ut, de første før sommeren, men det opplyses ikke hvor mange vester det er snakk om.

Antallet nye vester som er bestilt er basert prosjektvurdering fra 2018. Det opplyses heller ikke hvor mange vester er bestilt. Talsperson for Forsvaret Brage Steinson Wiik-Hansen opplyser i en epost at bestillingen er for liten i forhold til full styrkestruktur i dag og behovet man ser i dag med en annen sikkerhetssituasjon i Europa.

Til Forsvarets Forum skriver Wiik-Hansen at Forsvaret jobber med et konsept for beskyttelse av soldater, som er estimert å være ferdig sent på høsten 2025.