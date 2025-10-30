Abonner
Krigen i Ukraina

Norske kampfly rykket ut etter russiske angrep mot Ukraina

Norske kampfly stasjonert i polske Poznan var i lufta da Russland gjennomførte et stort angrep mot Ukraina natt til torsdag.

Et hostell i Zaporizjzja fikk store skader da Russland angrep Ukraina med droner og raketter natt til torsdag. Foto: Kateryna Klochko/AP/NTB
NTB
30. okt. 2025 - 16:12

To F-35-fly fra basen i Poznan ble sendt opp da rakettene kom nær den polske grensen. Flyene returnerte senere uten å ha åpnet ild.

– Et voldsomt angrep, og det var veldig mye langt vest i Ukraina. Da er det så enkelt som at når ting begynner å komme langt vestover, mot grensen til Polen, da sendes vi på vingene, sier styrkesjef Morten Hanche til Forsvarets Forum.

Styrkesjefen er fornøyd med den norske responsen.

– Vi gjorde det vi skulle og sendte flyene i lufta på kort tid etter varselet gikk.

Norske F-35-kampfly har siden begynnelsen av oktober vært stasjonert i Polen for å beskytte landet mot droner og rakettangrep.

Tre personer, blant dem en sju år gammel jente, ble drept i de russiske angrepene mot Ukraina i natt. Flere personer er såret, og store deler av Ukraina er uten strøm.

Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble 592 droner og 31 raketter skutt ned i løpet av nattens angrep.

ForsvarKrigen i Ukraina
