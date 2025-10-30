Norske kampfly rykket ut etter russiske angrep mot Ukraina

To F-35-fly fra basen i Poznan ble sendt opp da rakettene kom nær den polske grensen. Flyene returnerte senere uten å ha åpnet ild.
– Et voldsomt angrep, og det var veldig mye langt vest i Ukraina. Da er det så enkelt som at når ting begynner å komme langt vestover, mot grensen til Polen, da sendes vi på vingene, sier styrkesjef Morten Hanche til Forsvarets Forum.
Styrkesjefen er fornøyd med den norske responsen.
– Vi gjorde det vi skulle og sendte flyene i lufta på kort tid etter varselet gikk.
Norske F-35-kampfly har siden begynnelsen av oktober vært stasjonert i Polen for å beskytte landet mot droner og rakettangrep.
Tre personer, blant dem en sju år gammel jente, ble drept i de russiske angrepene mot Ukraina i natt. Flere personer er såret, og store deler av Ukraina er uten strøm.
Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble 592 droner og 31 raketter skutt ned i løpet av nattens angrep.