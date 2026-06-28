Forskerforbundet reagerer på høye lederlønninger på forskningsinstituttene

En kartlegging Khrono har gjort, viser at flere toppledere har hatt en betydelig sterkere lønnsutvikling enn de ansatte.

– De siste årene har kunnskapssektoren vært preget av kutt og oppsigelser, og lønnsutviklingen for de ansatte har vært beskjeden. Da er det umusikalsk hvis lederne lever i en annen virkelighet, skriver forbundsleder Steinar A. Sæther i Forskerforbundet i en e-post til Khrono.

Øverst på lønnslisten troner konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i Sintef, med 5.549.000 kroner i 2025. Det er en økning på 15 prosent fra året før og 30 prosent de siste fire årene.

Sintefs styreleder Tore Ulstein forklarer det høye tallet med avvikling av bonusordningen og sier godtgjørelsen høyst sannsynlig vil gå ned i 2026. Den samme forklaringen gjelder for Vegar Johansen i Sintef Ocean, som tjente 3.111.000 kroner, samtidig som de måtte nedbemanne tilsvarende 14 årsverk.

Konsernsjef Camilla Stoltenberg i Norce tjente 2.532.500 kroner samme år som instituttet kuttet 80 årsverk. Nofima-sjef Bente Torstensen fikk utbetalt 2.179.426 kroner samme år som hun måtte kvitte seg med hver tiende ansatt etter to år med røde regnskapstall.