Forskere har funnet sju planeter som ligner på Jorda

Dette er det mest lovende funnet så langt når det gjelder å finne forutsetninger for liv utenfor vårt eget solsystem, ifølge et internasjonalt forskerteam.

Planetene er oppdaget ved hjelp av teleskopdata. De er alle på omtrent samme størrelse og med samme masse som vår egen planet, og de er nesten med sikkerhet steinete.

Tre av dem er perfekt plassert i forhold til dvergstjernen «TRAPPIST-1» til å kunne ha flytende vann som kan danne grunnlag for liv, skriver forskerne i en forskningsartikkel, som ble publisert i magasinet Nature onsdag og kunngjort av NASA samme dag.

Tre kjent fra før

Et belgisk-ledet forskerteam ved Universitetet i Liege har sammen med NASA-forskere analysert informasjon innhentet fra TRAPPIST-teleskopet ved La Silla-observatoriet i Atacama-ørkenen i Chile.

Observasjonene er gjort over et tidsrom på tre måneder i slutten av 2015. De første funnene ble presentert i mai i fjor. Da kunngjorde forskerne at de hadde oppdaget tre planeter rundt dvergstjernen TRAPPIST-1.

Onsdag ble funn av ytterligere fire planeter kunngjort. Dermed kan forskerne slå fast at dvergen TRAPPIST-1 omkranses av sju planeter.

Beboelig sone

De sju planetene går i bane rundt den svakt lysende dvergstjernen som knapt er på størrelse med Jupiter.

TRAPPIST-1 er også kjent som 2MASS J23062928-0502285. Denne stjernen er, i motsetning til vår egen sol, kald, med en temperatur på under 2.430 grader, og ligger i stjernebildet Vannmannen.

Sammenlignet med vår egen stjerne, er TRAPPIST-1 dessuten mye mindre – dvergstjernens masse utgjør åtte prosent av solens masse og 11 prosent av solens radius.

Tre av de sju planetene ligger innenfor det som kalles den beboelige sonen, det vil si i avstand fra en stjerne der det kan være forutsetninger for vann, og mulighet for liv. De fire øvrige planetene ligger like utenfor denne sonen.

Forskerne sier de må studere de sju planetenes atmosfære før de kan slå fast om planetene kan opprettholde livsformer.

Forutsetninger for liv

Det vil trolig la seg gjøre å analysere hver enkelt planets atmosfære for å avdekke eventuelle kjemiske kjennetegn på biologisk aktivitet, mener forskerne, som viser til at TRAPPIST-1 er svaktlysende og ligger i relativt nær avstand til vår egen planet.

– Vi har gjort et viktig skritt mot å finne liv der ute. Fram til nå tror jeg ikke vi har funnet de rette planetene til det. Men nå har vi det rette målet i sikte, sier forsker Amaury Triaud ved Cambridge-universitetet.

Funn av planeter skjer stadig oftere etter at man fant den første planeten utenfor vårt solsystem i 1995. Ifølge NASA dreier det seg til nå om rundt 3.400 planeter som går i bane rundt stjerner i andre solsystemer i vår galakse.

Vår galakse Melkeveien inneholder anslagsvis 200–300 milliarder stjerner. Funnet av de sju planetene er ytterligere bevis på at vår galakse kan inneholde titusener av milliarder av planeter– langt flere enn tidligere antatt – og som ligner på vår egen klode.

Ifølge anslag fra NASA kan universet bestå av minst 2.000 milliarder galakser.