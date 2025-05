Forskere advarer: Ozempic kan utløse depresjon og selvmordstanker

De har blitt redningen for millioner av personer som ønsker å gå ned i vekt. Injeksjoner med Ozempic og Mounjaro gir rask vektnedgang. Men nå advarer eksperter om at preparatene kan forstyrre nivåene av dopamin – hjernens «lykkehormon», skriver Daily Mail.

– Denne studien må ikke ignoreres. Vi oppfordrer leger til å være forsiktige for å unngå en ny tragisk bølge av mennesker som bokstavelig talt dør for å gå ned i vekt, sier psyko­farmakolog Kenneth Blum, hovedforfatter av den nye studien som er publisert i Current Neuropharmacology.

Det europeiske legemiddelbyrået har nå igangsatt en gjennomgang av hele legemiddelgruppen, såkalte GLP-1-agonister, etter rapporter om psykiske bivirkninger – særlig selvmordstanker.

I en åtte år lang studie med 160.000 overvektige pasienter oppdaget forskerne at de som brukte disse preparatene hadde nesten tre ganger høyere risiko for depresjon, dobbelt så høy risiko for angst, og tre ganger høyere risiko for selvmordsatferd sammenlignet med de som ikke brukte preparatene. Ozempic var opprinnelig utviklet for behandling av type 2-diabetes.

Ozempic påvirker dopaminsystemet

Den nyeste analysen, gjennomført av 24 forskere fra USA, Brasil, Iran og Israel, viser at langvarig bruk av disse legemidlene kan forstyrre dopamin­signalene i hjernen. Forskerne brukte simuleringer for å undersøke samspillet mellom slankemiddelet og gener knyttet til dopamin.

Resultatet var tydelig: GLP-1-hemmere, som Ozempic, kan forstyrre dopaminnivåene hos personer med visse genvarianter. Denne ubalansen øker risikoen for depresjon, angst og selvmordstanker.

– Før man skriver ut GLP-1-hemmere, bør man vurdere å bruke gentester for å kartlegge pasientens dopaminfunksjon og risikoprofil, sier professor Panayotis K. Thanos fra Buffalo University.

Wegovy, slankeversjonen av Ozempic, har allerede en advarsel om depresjon på pakningen.

Det er imidlertid viktig å merke seg at forskningen spriker. En studie ledet av forskere ved Karolinska Institutet konkluderer med at det ikke finnes noen sammenheng mellom Ozempic og økt risiko for selvmord.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.

