Forsker ber politikerne utvide norgespris til kommuner

– Uten politisk handling vil nye økninger i strømprisen bety en forverring av velferdskrisa i kommunene, sier utreder Isak Lekve til Klassekampen.

Han har skrevet flere rapporter om konsekvensene av økte strømpriser.

Kraftanalytikere har advart om at strømprisene kan bli skyhøye. Hver gang strømprisen stiger 10 prosent over det budsjetterte, mister kommunene én milliard kroner i kjøpekraft, ifølge KS. Tall fra Oslo og Bergen viser at strømutgiftene er mer enn doblet siden 2021.

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Lekve mener den største trusselen ikke er selve strømregningen, men at høye strømpriser driver opp inflasjonen og gjør det umulig å få ned renta.

– Det er helt ødeleggende for kommuneøkonomien, sier han.

– Et viktig grep bør være å utvide norgespris til kommuner og næringsliv. Da får man forutsigbarhet og hindrer inflasjonseffekten som rammer kommuner, bedrifter og folk i form av høyere priser og høyere rente, sier Lekve videre.

Helge Eide, direktør for samfunn, velferd og demokrati i KS, mener eventuelle merutgifter heller må kompenseres i statsbudsjettet enn gjennom en utvidet norgespris-ordning.