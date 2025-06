Forkledde russere prøvde å kjøpe Tromsø-båt

Forretningsmennene fra Dubai var egentlig et selskap fra Moskva. Dermed ble salget av det gamle kystvaktfartøyet Stålbas stoppet, skriver Nordlys.

Kjøperne sa at de skulle bruke skipet som støtteskip for seilbåter på Grønland. Selgerne Bengt Are og Signe Korneliussen hadde en mistanke om at ikke alt var som det skulle og ba kjøperne fylle ut et skjema. Deretter ba de megleren undersøke om det var russiske forbindelser.

Megleren fant ingen spor av russisk eierskap, men da The Barents Observer begynte å undersøke saken, avdekket de det russiske selskapet. De reklamerte på russiske sider med turer til Franz Josef land og Novaja Semlja med Stålbas.

Da stanset Korneliussen salget i siste øyeblikk. Skipsmegleren sier til Nordlys at de var ukjent med at det var snakk om russiske kjøpere.

Skipet har både vært fiskebåt og i tjeneste for Kystvakten, og gått i Norge og Frankrike. Skipet ble bygget i 1955, skriver The Barents Observer.