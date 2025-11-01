Foreslår flere endringer i nettleien

– Det er viktig at nettleien gir et riktig og effektivt prissignal. Derfor oppfordrer vi nettselskapene til å vurdere justeringer som gjør det mer lønnsomt for forbrukere å tilpasse forbruket slik at de kan få lavere nettleie, sier seksjonssjef Torfinn Jonassen i Reguleringsmyndigheten for energi (RME).

I 2022 ble en ny ordning for nettleie rullet ut. Nå består nettleien av to deler:

En sum som bestemmes ut ifra hvor mye strøm man bruker (energiledd).

En sum som bestemmes ut ifra hvor stort toppforbruket ditt er i løpet av måneden (fastledd).

De som har de høyeste toppene, betaler mest nettleie, mens de som har lavere toppforbruk betaler mindre.

Peker på norgespris

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har nå evaluert ordningen og sendt et brev til Energidepartementet med sine konklusjoner. De mener det er viktig å vurdere den nye nettleiemodellen i lys av strømstøtten og norgespris.

– Med norgespris mottar strømkundene en fastpris på strømmen de forbruker og mister dermed prissignalet som spotprisen gir. For kunder som har norgespris, er det kun gjennom nettleien kundene får prissignal som motiverer til flytting av forbruk, skriver RME.

Foreslår flere grep

Reguleringsmyndigheten kommer med to anbefalinger på kort sikt:

Å dele fastleddet opp i flere og mindre pristrinn, på 1kW. Dermed vil det være mindre avstand mellom de ulike priskategoriene, noe RME mener kan oppmuntre til mer strømsparing.

Øke andelen penger som tas inn i kapasitetsleddet, altså at større del av regningen skal bestemmes ut ifra toppforbruket.

– For at nettleiemodellen skal kunne fungere effektivt som et prissignal, bør flest mulig kunder ha insentiver til å justere forbruket sitt. Nettselskapene må samtidig passe på at nettleien ikke oppfattes som å være for komplisert, skriver RME i brevet til departementet. På sikt foreslår de også å tidsdifferensierte energileddet i større grad, altså at strømforbruket gir ulike utslag på nettleieregningen på forskjellige tidspunkt.

I dag differensierer de fleste nettselskapene mellom dag og natt, og prisene er billigere på natten når belastningen på nettet er lavere.

– Tidsdifferensieringen kan gjøres mer finmasket, og differensieringen i pris kan være større, skriver RME.