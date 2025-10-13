Førdefjorden til retten igjen – strid om fortsatt gruvedumping

I august vant miljøorganisasjonene en klar seier i Borgarting lagmannsrett.

Retten slo fast at statens tillatelser til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er ugyldige og i strid med vannforskriften og EUs vanndirektiv.

Tillatelsene som lagmannsretten fant ulovlige, ble ikke trukket tilbake. Staten har valgt å anke dommen i Borgarting for Høyesterett.

Miljøorganisasjonene krever at all dumping stanses inntil Høyesterett har behandlet anken. De frykter at 165.000 tonn som allerede er dumpet bare er begynnelsen, og går nå rettens vei for å stanse utslippene.

– Tiden er knapp. Dersom anlegget går for full maskin før Høyesterett har sagt sitt, kan livet i deponiområdet bli begravd, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Skuffet over statens støtte

Saken om midlertidig stans av dumping starter mandag 13. oktober i Sogn og Fjordane tingrett i Førde og varer hele uken.

Saksøkt er Nordic Minings datterselskap Engebø Rutile and Garnet (ERG). Staten har meldt seg som partshjelp på selskapets side.

– Vi er skuffet over at staten aktivt støtter et så forurensende prosjekt. Statens rolle burde være å sikre forsvarlig gruvedrift, sier Sigrid Hoddevik Losnegård, leder i Natur og Ungdom.

Konkret ber miljøvernerne om en midlertidig forføyning mot dumping av avfall inntil Høyesterett har behandlet anken.

– Ikke sannsynlig at miljøvernerne vinner

I sitt prosesskriv ber Engebø Rutile and Garnet (ERG) retten avvise begjæringen.

Selskapet hevder miljøorganisasjonene forsøker å bruke retten til å stanse et lovlig prosjekt og at vilkårene for en midlertidig forføyning ikke er oppfylt.

– Det foreligger ikke sannsynlighetsovervekt for at saksøkerne vil vinne hovedsaken. Det er heller ikke dokumentert noen akutt eller irreversibel skade, skriver selskapet.

Hevder de kan dumpe uansett utfall

Selskapet argumenterer for at utslippstillatelsen de fikk i 2023 er gyldig uansett rettens kjennelse.

– Tillatelsen opphører ikke selv for det tilfellet at Borgarting lagmannsretts dom i ankesaken skulle bli rettskraftig, heter det i prosesskrivet.

Selskapet opplyser at 165.000 tonn gruveavfall er dumpet i fjorden siden oktober i fjor, tilsvarende 13 prosent av planlagt årlig mengde på 1,3 millioner tonn. Selskapet viser til at overvåkingen ikke har påvist overskridelser av utslippsgrenser.