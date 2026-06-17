Førdefjorden-saken: Miljøbevegelsen vant i Høyesterett 

Nordic Mining fikk lov til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden helt tilbake i 2015. Onsdag slår Høyesterett fast at denne tillatelsen er ugyldig.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, som saksøkte staten i 2022, har dermed fått medhold i Efta-domstolen, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.

Rettssaken i Høyesterett varte fra 27. april til 5. mai, men er bare foreløpig siste ledd i et rettslig og politisk maraton.

Spørsmålet er hvorvidt det egentlig er gyldig at Nordic Mining har fått tillatelse fra den norske staten til å ikke bare drive gruvedrift i Engebøfjellet, men også lagre avfall i et sjødeponi på bunnen av Førdefjorden.

Søksmålet begynte i 2022. Oslo tingrett ga staten medhold, men Borgarting lagmannsrett ga miljøorganisasjonene medhold.