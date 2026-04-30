Dieselbråket: Ap foreslår å oppheve omstridte avgiftslettelser

Det sier Aps finanspolitiske talsperson Tuva Moflag under NRKs politisk kvarter torsdag morgen.

– Vi foreslår å oppheve de fire vedtakene hvor det er risiko for at dette er ulovlig statsstøtte, som jo da kan medføre at støttemottakerne må betale tilbake, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til rikskringkasteren.

Høyres Nikolai Astrup mener Arbeiderpartiets svar er nok et forsøk på å la være å kutte i avgiftene for bedriftene som er rammet av de høye drivstoffprisene. Det vil ikke partiet gå med på.

– Vi er for disse kuttene, det skal ingen være i tvil om, sier Astrup

– Men vi vil gi Arbeiderpartiet muligheten, gi dem noen dager ekstra for å få dette inn i lovlige former. Stoltenberg har vært i Stortinget og sagt at det er fullt mulig å gjøre dette lovlig. Så la oss da gjøre det. Få det lovlig med en gang, sa Astrup.