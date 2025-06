Forbund: Spesialsoldater i Forsvaret har sagt opp

Det opplyser leder Torbjørn Bongo i NOF, Norske Norges offisers- og spesialist­forbund, til VG.

– Jeg har fått tilbakemeldinger på at enkelte allerede har sluttet i FSK og at flere teller på knappene om de skal gi seg. Årsaken er den svært anstrengte økonomiske situasjonen i avdelingen, sier Bongo til avisen.

VG skriver at i en høring i Stortingets kontrollkomité forrige onsdag beskrev Bongo driftssituasjonen for spesialstyrkene som kritisk. Spesialstyrkene står i nasjonal beredskap for blant annet maritim kontraterror og terrorbekjempelse.

Talsperson i Forsvaret, Brage Steinson Wiik-Hansen, har sendt følgende sitat fra generalmajor Joar Eidheim, som er sjef for Forsvarets spesialstyrker, til VG:

– Vi har ikke registrert en unormal personellavgang i Forsvarets spesialstyrker. Vi jobber målrettet for å beholde det personellet vi har.