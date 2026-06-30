Forbrukertilsynet mener strømleverandører kan ha brutt loven 

Forbrukerrådet krever tilbakebetaling av milliardbeløp til strømkunder etter at Forbrukertilsynet har fastslått at strømselskapenes endringer av variable strømavtaler er ulovlige.

Forbrukertilsynet har sendt brev til alle norske strømleverandører om prisjustering av variable strømavtaler. Dette er avtaler hvor prisen skal reguleres jevnlig, men ikke fra time til time. Avtalene var vanligere for flere år siden, men Forbrukerrådet har klaget over at flere leverandører har sluttet å regulere prisen og heller fryst den på et høyt nivå.

Forbrukertilsynet mener det kan være avtalebrudd og ulovlig for strømleverandørene å fryse prisen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Her må selv kutunnelen bygges med lette masser

– Når en så sentral forutsetning ved avtalen brytes, er det vår vurdering at dette er i strid med god forretningsskikk, skriver Forbrukertilsynet i brevet.

Advarer om bøter

Strømleverandørene må enten fortsette å justere prisene eller få kundene over på andre strømavtaler.

– Hvis vi ved en senere kontroll finner lovbrudd, kan reaksjonen fra oss bli strengere, advarer tilsynet i brevet.

Tilsynet kan fatte vedtak om forbud eller pålegg, og ilegge bøter og gebyrer. Brevet som nå er sendt, inneholder veiledning om saken. Det er sendt til alle strømleverandører, uavhengig av om de har solgt slike avtaler. Tilsynet har heller ikke vurdert om enkelte selskaper har brutt markedsføringsloven.

– Kjernen i en variabel strømavtale er at prisen nettopp skal variere. Den trenger ikke følge markedsprisen like tett som i en spotprisavtale, men den må justeres jevnlig i tråd med utviklingen i markedet.

Krever tilbakebetaling

Forbrukerrådet krever at strømleverandørene tilbakebetaler kundene som har hatt slike avtaler uten justering.

– Det er trolig strømkundene med minst innsikt som står med disse avtalene. Dessverre har selskapene valgt å sette egen inntjening fremfor å ivareta kundenes interesser, sier leder Mette Fossum i Forbrukerrådet.

De har anslått at rundt 60.000 kunder – drøyt 2 prosent av norske husholdninger – fortsatt har slike avtaler og at de mellom april 2024 og ut fjoråret i gjennomsnitt har betalt 25.000 kroner mer for strømmen enn om de hadde hatt en spotprisavtale.

Samlet sett utgjør dette 1,5 milliarder kroner, mener Forbrukerrådet.

– Mange av disse avtalene har vært låst opptil 2 kroner per kWh, noe som er langt over markedsprisen i perioden. Forbrukertilsynet er da også tydelige på at dette er et klart brudd på avtalen, sier forbrukerdirektør Mette Fossum.