Enighet i sokkeloppgjøret

Over tre og en halv time på overtid kom partene i sokkeloppgjøret til enighet.

Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet, over tre og en halv time på overtid. Totalt 617 arbeidere sto klare til å gå ut i streik fra fredag dersom meklingen hadde endt med brudd.

– Ved å stå sammen har vi oppnådd et bedre resultat enn vi hadde klart hver for oss, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne, nestleder Lill-Heidi Bakkerud i Styrke og Safe-leder Raymond Midtgård i en pressemelding.

– Har strukket oss langt

Offshore Norge opplyser at det blir gitt et generelt tillegg på 42.000 kroner inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger.

I tillegg blir det gitt en økning i skift- og nattillegg på 5 og 8 kroner. Det ble også gjort justeringer på variable tillegg, samt noen tekniske endringer i avtalene, heter det i en pressemelding.

– Vi har strukket oss langt i forhandlingene, samtidig som vi har måttet forholde oss til rammen som ble gitt i frontfaget tidligere i vår. Derfor har forhandlingene vært krevende, sier forhandlingsleder for Offshore Norge, Elisabeth Brattebø Fenne.

Den første av flere

– Meklingen førte fram, og vi sørger dermed for å opprettholde og øke kjøpekraften til Ledernes medlemmer på sokkelen. Resultatet av forhandlingene gir en forbedring av medlemmenes arbeidsvilkår og et samlet økonomisk resultat som er i linje med rammen til frontfaget, sier Ingvartsen i Lederne.

Sokkelavtalene er den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandle denne sommeren.