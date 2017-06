Følelser kan rote til beslutningene du tar på jobb. Her er fire måter det kan skje på

Vi er langt mer irrasjonelle og følelsesstyrte i jobbsammenheng enn vi liker å tenke på. Å takle emosjoner vil bli viktigere i framtidens arbeidsliv.

Det begynner å bli noen år siden forskere og TheRegister slo fast at “Engineers are cold and dead inside”: Tittelen viste til svensk forskning som slo fast at ingeniørstudenter er mindre empatiske enn andre.

Ingeniører er i større grad enn mange andre yrkesgrupper trent i rasjonell tenkning. Det er bra. Faren er at man blir for lite bevisst hvordan følelser påvirker beslutningene våre. For det gjør de.