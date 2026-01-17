FN-traktat for beskyttelse av havet har trådt i kraft

Havmiljøtraktaten som formelt heter «Biodiversity Beyond National Jurisdiction» (BBNJ), ble ferdigforhandlet i mars 2023 etter 15 år med diskusjoner og forhandlinger. Den gir verdens land et juridisk bindende rammeverk for å takle utfordringer som overfiske.

Formålet er at internasjonalt farvann og åpent hav skal forvaltes på bærekraftig vis til fordel for hele menneskeheten.

– Det er snakk om to tredeler av havet, og halvparten av jordens overflate, som for første gang får et omfattende juridisk rammeverk, sier australske Adam McCarthy, som har vært sentral i traktatens forberedende komité.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Andreas har gratis studentabo: – Jeg bruker TU-appen nesten hver dag

USA har ikke ratifisert

BBNJ åpner for at det blir opprettet vernede områder i internasjonale farvann. Til nå har bare 1 prosent av internasjonale farvann vært beskyttet.

Den anses som viktig for å nå målet om å beskytte 30 prosent av havmiljøet innen 2030.

Traktaten nådde de nødvendige 60 ratifiseringene i september i fjor, som gjorde at traktaten kunne tre i kraft.

Mer enn 80 land har så langt ratifisert traktaten, deriblant Kina, Brasil og Japan. Det ventes at Storbritannia og Australia kommer til å gjøre det samme. USA signerte traktaten da Joe Biden var president, men har foreløpig ikke ratifisert den.

– Målet er at alle FNs medlemsland skal ratifisere traktaten, sier McCarthy.

Liten innvirkning på gruvedrift på havbunnen

Traktaten pålegger land å vurdere menneskelig aktivitets påvirkning på miljøet og livet i havet. Den vil også opprette mekanismer som gjør at nasjoner kan dele av goder fra havet som de tjener på, som for eksempel innen bioteknologi.

Men traktaten vil ha liten innvirkning på det naturvernere peker på som en av de største truslene mot havmiljøet – utvinning av mineralressurser fra havbunnen.

Spørsmålet om gruvedrift på havbunnen tilhører andre FN-organ og er ikke noe traktaten har noen rolle i, sier McCarthy.

– BBNJ er svært ambisiøs, men det er visse definerte grenser, sier han.