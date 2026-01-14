Abonner
Maritim

Nå får fiskeriprodusenter strengere plastkrav

Regjeringen innfører produsentansvar for fiskeri- og oppdrettsutstyr for å redusere plastforsøpling i havet.

– I dag er det de som kaster avfallet, som tar regningen. Nå legger vi ansvaret der det hører hjemme, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).
Foto: Arne Fenstad
NTB
14. jan. 2026 - 11:13

– Plast er et av verdens raskest voksende miljøproblemer. Plastforurensning er skadelig for naturen og menneskers helse. Utstyr fra fiskeri og oppdrett forsøpler hav og strender og gjør at mikroplast sprer seg i miljøet. Vi mener at produsentene må betale for å samle inn og behandle slikt utstyr, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Nær halvparten (46 prosent) av plastavfall på norske strender kommer fra fiskeri og oppdrett, mesteparten fra Norge, ifølge Miljødirektoratet.

– I dag er det de som kaster avfallet, som tar regningen. Nå legger vi ansvaret der det hører hjemme, sier Eriksen.

Produsenter og importører må nå melde seg inn og betale til et produsentansvarsselskap som er godkjent av Miljødirektoratet. Ordningen følger opp EUs direktiv om plastprodukter.

Forskriften trådte i kraft 1. januar 2026, opplyser Klima- og miljødepartementet. Flere plikter trer likevel ikke i kraft før 1. mars 2027, som produsentenes plikt til separat innsamling og henting av avfallet. Det samme gjelder plikten til kostnadsdekning.

Høyres Ine Eriksen Søreide støtter tanken om å knytte Norge til et nytt etterretningssamarbeid som er under oppbygging i EU.
Maritim
