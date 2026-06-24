Flykaos gir skyhøye billettpriser

Nå må du ut med tusenvis av kroner for en flybillett og rundt 1000 kroner for en togbillett.

Flere av SAS' flyavganger har blitt kansellert på grunn av fare for streik. Det har ført til en voldsom økning i prisen på fly-, tog- og bussbilletter.

Skal du til Karmøy, må du ut med om lag 20.000 kroner for en billett med Norwegian fra Oslo lufthavn. For reisende til Bergen er det ikke stort bedre, dit koster en billett nesten 10.000 kroner denne uken.

Det var VG som omtalte de stive prisene først.

Til avisen forklarer pressesjef Catharina Solli i Norwegian at økningene kan henge sammen med at flyene er meget fulle denne helgen. Hun presiserer riktignok at de foreløpig ikke kan slå fast at det er en sammenheng.

En flybillett fra Oslo til Stavanger koster nå over 6000 kroner. Skal du derimot reise med tog eller buss, er ikke det nødvendigvis et rimeligere alternativ.

Ifølge Vy sine sider koster nå en busstur fra Oslo til Trondheim fra 1200 kroner. Skal du til Bergen starter prisene på 1300 kroner. Er du heldig kan du få en bussbillett til Stavanger for rundt 700 kroner.

Onsdag pågår det fortsatt mekling på overtid mellom NHO Luftfart, Fellesforbundet og Parat. Dersom partene ikke blir enige, kan rundt 640 SAS-kabinansatte bli tatt ut i streik.