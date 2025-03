Flere titalls fly ble omdirigert etter Heathrow-stenging

Da Heathrow-flyplassen vest for London stengte i natt etter en brann i transformatorstasjonen North Hyde i Hayes, 2,5 kilometer unna flyplassen, var det ifølge Flightradar24 120 fly i luften som hadde Heathrow som destinasjon. Klokken 07.30 norsk tid hadde 30 av disse flyene blitt omdirigert til andre flyplasser. Schiphol ved Amsterdam, London-Gatwick, Frankfurt og Shannon ved Limerick i Irland er ifølge flysporingstjenesten de flyplassene som har tatt imot flest av disse flyene.

Noen fly som har vært på vei østover over Atlanterhavet, har dessuten snudd.

Til og fra Norge

Ifølge NTB har totalt åtte flyvninger fra Oslo lufthavn til Heathrow blitt innstilt. Fem av disse er med SAS, mens tre er med British Airways. Totalt er tolv SAS-avganger til Heathrow innstilt i dag. Sju av disse er fra andre avgangssteder enn Gardermoen.

Fem SAS-avganger fra Heathrow til Oslo lufthavn er innstilt, i tillegg til to av British Airways' avganger i dag.

Hvor mange passasjerer som er berørt på avgangene til og fra Norge, er uklart.

Norwegian flyr ikke til Heathrow i London, men til Gatwick.

Selv om det var stor røykutvikling fra brannen, var ikke dette årsaken til at Heathrow ble stengt.

– Brannen har ført til et stort strømbrudd som berører mange hjem, lokalt næringsliv og Heathrow Airport, sier Pat Goulbourne, assisterende kommissær i Londons brnnvesen, i en oppdatering.

Flere eiendommer skal senere ha fått tilbake strømmen. Det er likevel ventet at strømbruddet vil fortsette utover dagen mange steder.

Brannslukking ved transformatorsjonen North Hyde nær Heathrow i London. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/NTB

Klokken 07.28 norsk tid meldte brannvesenet i London at brannen er under kontroll. Rundt 150 mennesker i området rundt transformatorstasjonen ble evakuert i natt.

Det er ikke klart hva som forårsaket brannen.

Må kontakte flyselskapet

Forsikringsselskapet If Europeiske Reiseforsikring skriver i en pressemelding at passasjerene i første omgang må ta kontakt med flyselskapet sitt for å høre hva de skal gjøre. Selskapet har fått en del henvendelser fredag morgen.

– Reiseforsikring dekker ikke avbestilling som følge av en slik hendelse. Hvis du nå sitter hjemme og ikke har påbegynt reisen, men har fått informasjon via mediene eller flyselskap, kontakt flyselskapet, pressesjef Sigmund Clementz i If Europeiske Reiseforsikring.

Mange passasjerer vil trolig bli ombooket. De som takker nei til dette, kan ifølge If Europeiske Reiseforsikring kreve refusjon fra flyselskapet.