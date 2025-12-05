Flere store nettsider og nettaviser rammet av teknisk trøbbel

Saken oppdateres.

Klokken 10.20 ser flere av nettsidene ut til å være oppe igjen.

Også TU og Digi opplevde i likhet med flere nettaviser tekniske problemer som gjorde at man ikke kom inn på sidene.

Både Bane Nor, Skatteetaten, Statsforvaltaren, NHO og regjeringens nettsider var rammet. Det var IT-giganten Cloudflare som hadde problemer.

Pressevakt Mari Lerdal hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sier de er kjent med at mange nettsider er nede.

– Vi følger med på det som skjer, men vil ikke spekulere i hva årsaken er, sier hun til Digi.

Også i Sverige har Cloudflare-problemer gitt tilsvarende konsekvenser som i Norge. Blant sidene som var nede var også den svenske Regeringen.se og Ikea.

Planlagt vedlikehold

Litt før klokken 10 var blant annet Bane Nor, Skatteetaten, Statsforvalteren, NHO og regjeringen sine nettsider nede. Årsaken var trøbbel hos IT-giganten Cloudflare etter planlagt vedlikehold.

– Vi har implementert en løsning og overvåker resultatene, skriver IT-giganten på sine sider klokken 10.19.

Cloudflare håndterer rundt en femdel av datatrafikken i verden og brukes av nettsider over hele verden for å kunne takle høy trafikk og for beskyttelse mot angrep som DDoS (Distributed Denial of Service).

Også flere Amedia-aviser og sykehus ble rammet fredag formiddag, skriver NRK.

Også Downdetector, som overvåker sider som er nede, var nede.

Problemer også i november

Flere norske og internasjonale sider og tjenester ble rammet av tekniske problemer hos Cloudflare også i november.

Cloudflare er et av verdens største internett-selskaper og har en rekke små og store nettsider på kundelista. De leverer noe av kjerne-teknologiene som gjør nettsurfing mulig.

Nettstedet Downdetector, som tar utgangspunkt i rapporterte problemer fra brukere, var nede en periode, men er i skrivende stund på nett igjen.