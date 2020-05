Flere oljekrav fra Ap – vil ha ilandføring i Finnmark

Ap mener regjeringens forslag til oljeskatt ikke vil vedtas slik det foreligger nå. Hadia Tajik (Ap) stiller krav om både utbyttestans og jobber i hele landet.

– Det avgjørende for oss er å redde industriarbeidsplasser og kompetansemiljøer i Norge som er viktig for å gi olje- og gassindustrien et løft og få til det grønne skiftet, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Stavanger Aftenblad.

Tajik sier at Ap ønsker at pengene skal gå til nye arbeidsplasser og at partiet vil unngå en situasjon der pengene blir tatt ut som utbytte eller der de går til gammel gjeld.

– Dette har jo blitt aktualisert nå med situasjonen med Equinor i USA, der 200 milliarder av fellesskapets penger er sløst bort. Den situasjonen er uakseptabel, og jeg forventer at de sørger for at det ikke skjer igjen. Vi kan ikke havne i en situasjon der frigjorte pengebeløp blir brukt på eventyr i andre land, sier Tajik til NTB.

Ilandføring i Nordkapp

Blant Aps andre krav er en realisering av ilandføringsterminal på Veidnes i Nordkapp. Tajik sier at det handler om å sikre infrastrukturen i nord.

– Vi mener at ilandføring av Veidnes har blitt undervurdert tidligere, hvilken rolle en slik terminal kan ha for ytterligere olje- og gassatsing i nord. Utgangspunktet vårt er at vi vil sikre jobber i hele landet. Veidnes er ikke bare en mulig ilandføring på Johan Castberg, det kan også bli aktuelt med ilandføring fra flere felt i fremtiden, sier Tajik til NTB.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) opplyste Stortinget 23. april at selskapene bak Veidnes-prosjektet ikke har lyktes med å finne et fornuftig opplegg til en lønnsom pris. Hun åpnet samtidig for at situasjonen kunne endre seg.

Utsetter skatt

Forhandlinger mellom H, KrF, V, Ap, Frp, Sp og SV starter trolig til uken.

Regjeringen har foreslått å gi olje- og gassnæringen en midlertidig utsettelse på skatteregningen. Hovedgrepet er at avskrivingsreglene for investeringer endres.

Oljebransjen er hardt rammet av svikt i etterspørselen og et kraftig prisfall. Årsaken er nedstengning i en rekke land og bråstopp i økonomien som følge av virusutbruddet. Hovedtrekkene i pakken ble lagt fram 30. april, mens detaljene kom tirsdag.

Finanskomiteen tar sikte på å avgi saken 4. juni, med behandling i salen 12. juni.

– Jeg har et håp om at det vil være mulig å få til et bredt forlik på tvers av partiene, sier Tajik.