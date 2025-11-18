Flere missilfabrikker i Kina: – De forbereder seg på et maraton

Kina har som mål å styrke sin militære dominans – blant annet for å avskrekke det amerikanske forsvaret.

Det vurderer eksperter etter at 60 prosent av 136 anlegg som kan knyttes til missilproduksjon eller atomarsenal i Kina, viser tegn til utvidelse i løpet av en femårsperiode.

Det viser satellittbilder som CNN har gjennomgått.

– Dette er Kina som posisjonerer seg som en global supermakt. Vi er i de innledende fasene av et nytt våpenkappløp.

Det sier William Alberque fra Pacific Forum. Han er tidligere Nato-direktør for våpenkontroll.

– Kina er allerede i full fart, og de forbereder seg på et maraton, sier han.

Ifølge CNN har områder med fabrikker, forsknings- og testanlegg blitt utvidet med mer enn ti millioner kvadratmeter. I tillegg kan man se nye tårn, bunkere og voller som passer med våpenutvikling, heter det.

Maktkamp



Kinas militære oppbygging har vært et sentralt tema siden Xi Jinping tiltrådte i 2012.

Siden da har Kina investert milliarder i militært utstyr og bygget opp PLA Rocket Force (PLARF), en eliteavdeling som overvåker Kinas raskt voksende arsenal av atom- og ballistiske missiler.

– Dette er kjernen i strategisk avskrekking, en strategisk støtte for landets posisjon som stormakt og en hjørnestein som den nasjonale sikkerheten kan bygges på, har Xi Jinping uttalt ifølge CNN.

Eskaleringen har også fått USAs tidligere president Donald Trump til å reagere. Nylig kunngjorde han at USA har som mål å gjenoppta testing av atomvåpen på linje med andre land.

– Russland ligger på andreplass, og Kina ligger et godt stykke bak på tredjeplass, men vil være på nivå innen fem år.

Ifølge Trump skal prosessen starte umiddelbart.

– I mange år har USA hatt overtaket når det gjelder teknologi og militært utstyr. Kina og Russland er i ferd med å ta igjen USA, og da er de plutselig ikke den samme overmakten. Det liker ikke USA, sa Thomas Galasz Nielsen, instituttleder ved Institutt for militærteknologi ved Forsvarsakademiet.

Andre våpeneksperter som CNN har snakket med, ser også den kinesiske opprustningen som en avgjørende faktor i et eventuelt angrep på Taiwan, som Beijing anser som sitt territorium.

Tvil om kinesisk effektivitet



Alexander Sjøberg, Asia-korrespondent i Berlingske, sier at Kina trolig vil fortsette å øke tempoet fremover.



Likevel har landet fortsatt en vei å gå:

– Det er stor tvil om effektiviteten i den kinesiske hæren, særlig i rakettstyrkene. I motsetning til USA har Kina svært begrenset erfaring med moderne krigføring, sier Alexander Sjøberg.

Artikkelen ble først publisert på Ingeniøren.