Flere miljøorganisasjoner anmelder Nordic Mining

Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Norske Lakseelver har anmeldt gruveselskapet Nordic Mining til Økokrim for ulovlig dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Anmeldelsen kommer etter at Høyesterett 17. juni slo fast at tillatelsen til å dumpe gruveavfall i fjorden er ulovlig, mens Nordic Mining likevel fortsetter dumpingen.

– Vi ser svært alvorlig på at en av landets rikeste fjorder nå blir forurenset, selv om Høyesterett har slått fast at det er ulovlig. Når ikke vår høyeste rettsinstans blir respektert, er det en sak for politiet, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

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Etter dommen fra Høyesterett skal staten gjøre en ny vurdering av saken. Regjeringen mener at Nordic Mining kan fortsette driften og deponeringen av gruveavfall i Førdefjorden inntil videre.

Klima- og miljødepartementet ga i 2015 tillatelse til gruvedrift i Engebøfjellet, inkludert deponering av gruveavfall i Førdefjorden.

Nordic Mining planlegger å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i fjorden de kommende 50 årene. Ifølge flere rapporter vil dette føre til store skader på livet i fjorden.

Miljøorganisasjonene tok i november 2022 ut søksmål mot staten med krav om at vedtaket om tillatelsene til utslipp skulle kjennes ugyldig.

Oslo tingrett ga staten medhold, men Borgarting lagmannsrett ga miljøorganisasjonene medhold.

Eftas overvåkningsorgan, Esa, åpnet formelt sak mot Norge om vanndirektivet med bakgrunn i Førdefjorden-saken 23. april i år.