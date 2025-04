Fjernvarme er dyr energi, selv med Norgespris

Det er lett å la seg begeistre av fjernvarmens systemfordeler i festtaler. Ja, fjernvarme kan avlaste strømnettet på kalde dager, og ja, det er en måte å utnytte overskuddsenergi og avfall på. Men bak overskriftene og prisene skjuler det seg en hverdag for vanlige folk som er langt fra så fordelaktig.

Borettslag og sameier med fjernvarme betaler nemlig mye mer enn om de benyttet strøm til oppvarming. De må dekke varmetap i rørnettet, drifte to energianlegg og ta kostnadene med å avregne og fakturere varmen internt mellom boligene.

Det høye fastleddet i nettleien gjør at fjernvarmekundene i tillegg straffes med å betale mer pr kwt for strømmen enn de som bruker strøm til oppvarming. For mange utgjør alt dette 20–30 prosent høyere energikostnader enn om de hadde brukt strøm til oppvarming. Enkelte betaler det dobbelte. Systemgevinstene ved fjernvarme kommer ikke kundene til gode, de straffes med høyere kostnader.

Rent karakterjuks

At energiminister Terje Aasland nå vil la fjernvarme gi bedre energikarakter til bygg, uten å ta hensyn til kostnadene for beboerne, oppleves som rent karakterjuks fordi en leilighet automatisk vil få bedre energimerke.

Mange fjernvarmeboliger vil løftes til karakter A og B selv om isolering og energistandard ellers tilsier en C eller D. Det er ren feilinformasjon. Energimerking skal reflektere byggets kvalitet, ikke skjule ulemper ved oppvarmingsformen.

Foto: Ilja C. Hendel

Og Aasland har opplagt ikke forstått forskjellen mellom husholdninger og næringsbygg. Husholdninger drives ikke av gevinster ved utleie og videresalg, eller plassering av kapital i «grønne porteføljer». Deres motivasjon er å bo til en kostnad de kan tåle. De trenger et sannferdig energimerket de kan stole på og som boligkjøpere kan ha tillit til.

30 prosent under strømprisen

NBBL mener tiden er inne for å justere kursen. Heller enn å gi fjernvarmebransjen flere subsidier og fordeler, bør regjeringen sørge for at kundene betaler en rettferdig pris – ikke gi dem enda flere skjulte kostnader.

Fjernvarme skal ikke koste mer enn strøm, det står allerede i lovverket. Realiteten er det motsatte. En ny prismodell er derfor helt nødvendig.

Vårt forslag er klart: Fjernvarmeprisen bør ligge 30 prosent under strømprisen for husholdninger for å kompensere for merkostnadene. Det gir en rettferdig og forutsigbar kostnad for de 300.000 husstandene som i dag har fjernvarme.

Skjult ekstraskatt på bolig

Aasland har lagt fram forslag om at fjernvarmehusholdninger skal tilbys Norgespris. Mitt råd til energiministeren er at Norgespris for fjernvarmehusholdningene settes til 30 øre.

La gjerne fjernvarmeselskapene få kompensasjon for priser over 40 øre, men selskapene bør selv dekke mellomlegget på 10 øre.

Det gir en god overgang fra dagens strømstøtte og Norgespris til fjernvarme-husholdninger mot en mer konkurranseriktig og kundevennlig prisregulering av fjernvarme.

Fjernvarme skal ikke være en skjult ekstraskatt på bolig, som sikrer fjernvarmebransjens lønnsomhet. Det er på høy tid at fjernvarme-kundene får den tryggheten, forutsigbarheten – og prisen – de fortjener.