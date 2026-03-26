Fisker ødela rakettoppskyting fra Andøya: – Driver vi sabotasje om vi går på jobb?

– Etter et opphold i nedtellingen på grunn av at en uautorisert båt brøt inn i faresonen, overskred den nye nedtellingen vårt oppskytingsvindu, skriver Isar Aerospace i en pressemelding etter det mislykkede forsøket onsdag.

Skipper på linebåten Einar, Olafur Einarsson, avviser at de forsøkte å sabotere rakettoppskytingen med vilje. Til Kyst og Fjord forteller han at de egentlig skulle ha vært ferdige tidligere, men var plaget med strøm og hadde vase på bruket.

«Vase på bruket» betyr i fiskesammenheng at man har fått floke på redskapet. Einarsson forklarer at linebruket var satt på 280 favner, og med 2,6 knop strøm ble det problemer i halingen.

– Vi hadde vase på bruket, og under sånne forhold er det galskap å slippe bruket for å gå ut av området mens de skal skyte, da mister vi det.

Han har tidligere vært i konflikt med Andøya Space da han i høst fikk avlyst et tysk bombetokt på Andfjorden fordi han ikke ville trekke seg ut av området Andøya Space ønsket å drive øvelse i. Men han sier at onsdagens hendelse ikke var en bevisst handling for å sabotere rakettutskytingen.

– Jeg vet ikke om noen som har planlagt noen sabotasje. Dette er vår arbeidsplass, driver vi sabotasje om vi går på jobb? Det kan jeg ikke forstå at noen tror. Om det blir forsinkelse for oss, så er det ikke noen sabotasje, vi gjør vår jobb, og de gjør sin, sier han.

Rakettoppskytingen har allerede blitt utsatt to ganger de siste dagene grunnet dårlig vær. Onsdag ble den først utsatt fra 21.06 til 21.21 fordi linebåten var kommet for nær. Nedtellingen fortsatte, men da klokken hadde passert 21.21, kom beskjeden om å avbryte.