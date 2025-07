Fire organisasjoner anmelder gruveselskap i Repparfjorden: – Fortsetter med ulovlig arbeid

Anmeldelsen kommer fra Norske Samers Riksforbund (NSR), NSR-Nuorat, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom.

– Bakgrunnen for anmeldelsen er at aktivistene i helgen oppdaget at det pågikk planeringsarbeid utenfor gruven ved Repparfjorden. Dette tre dager etter at Hammerfest kommune ba Nussir umiddelbart stanse alt arbeid, skriver de i en pressemelding.

– Vi har ikke mottatt noe, skriver daglig leder Øystein Rushfeldt i Nussir ASA i en tekstmelding til NTB.

Fredag stanset Hammerfest kommune kobbergruveprosjektet på anleggsområdet Nussir i Repparfjorden. Vedtaket handler om at adkomsttunellen til gruven ikke har fått riktige tillatelser. Avgjørelsen kom etter at Natur og Ungdom sendte inn en henvendelse til Hammerfest kommune.

Natur og Ungdom har de siste ukene aksjonert mot gruveprosjektet. Blant annet er de imot at det skal deponeres gruveavfall i Repparfjorden.

– Når Nussir ASA fortsetter med ulovlig arbeid på tross av hva kommunen og loven sier, så er det helt nødvendig til politiet. Lovbrudd skal politianmeldes, sier Symre Aargaard i Natur og Ungdom, som var med og overleverte anmeldelsen.