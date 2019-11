Finnene skal kjøpe nye jagerfly: – Ti milliarder, ikke en euro mer!

Finland er på jakt etter nye jagerfly på sikt kan erstatte dagens 20-25 år gamle F/A-18C Hornet.

Et par måneder før de fem flyprodusentene skal levere sine tilbud og dessuten reise til Finland for å stille sine jagerfly til disposisjon for testing, får de en vennlig påminnelse fra det finske forsvarsdepartementet:

Det er satt et maksimumsbeløp i HX-prosjektet på ti milliarder euro.

Alle fem testes i Finland

«HX» er betegnelsen på kampflyprogrammet, der H står for Hornet. Det var i starten av 2016 at Finland sendte den første markedsundersøkelsen (RFI, «request for information»). Henvendelsen gikk til USA, Storbritannia, Frankrike og Sverige.

Finland fikk tilbake informasjon om Boeing F-18 Super Hornet og Lockheed Martin F-35 fra amerikanerne, Eurofighter Typhoon fra britene, Dassault Rafale fra franskmennene og Saab Gripen fra sine nærmeste naboer.

I april i fjor sendte finnene en anbudsforespørsel (RFQ) og det er en såkalt presisert versjon av denne som nå er gått ut. Det er rett og slett en understreking av nødvendigheten for at kandidatene holder seg innenfor budsjettaket på ti milliarder euro.

De første preliminære tilbudene kom inn i januar 2019, og siden da har det pågått forhandlinger. Denne siste anbudsforespørselen må besvares i løpet av januar 2020.

Det er på denne tida at HX Challenge pågår. Dette er et test- og verifiseringsprosjekt der de fem kandidatene får fem arbeidsdager hver i januar og februar til å demonstrere at ytelsene de har angitt i anbudsdokumentene tåler møtet med virkelige finske forhold. Dette foregår hos Satakunta Flygflottilj i Tammerfors.

Fire finske F/A-18C Hornet på Bodø flystasjon i forbindelse med Arctic Challenge Exercise 2015. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / Forsvaret

Målet er å fatte en beslutning i løpet av 2021. Videre er målet at de nye flyene kan leveres og fases inn fra 2025 til 2030 da det siste av dagens Hornet kan fases ut.

Det finske flyvåpenet fikk de F/A-18-flyene i 1995 etter at bestillingen ble gjort i 1992. Ved årtusenskiftet hadde det finske luftforsvaret byttet ut sine tidligere kampfly, Saab 35 Draken og MiG-21 BIS, som ble anskaffet på 1970-tallet, med dagens F/A-18C/D Hornet i 62 eksemplarer (55 énsetere og 7 tosetere).

De finske Hornet-flyene har vært gjennom to store oppgraderinger. Med den første kom blant annet hjelmsikte og AIM-9X, som er siste generasjon av kortholdsmissilet Sidewinder, mens den andre oppgraderinga blant annet ga Link 16, siste versjon Amraam og målbelysningspod.

Mens de første sju D-modellene, toseters treningsfly, ble produsert av McDonnell Douglas (i dag Boeing), er resten av kampflyene bygget i Finland av Patria. Sistnevnte har flere og sterke bånd til norsk industri:

Norsk-finsk samarbeid

Patria har siden mars 2016 vært eid 49,9 prosent av Kongsberggruppen. Samtidig eier Patria halvparten av Nammo på Raufoss.

For snart et år siden kjøpte Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Patria i fellesskap Aerospace Industrial Maintenance Norway AS (AIM) fra Forsvarsdepartementet. KDA kjøpte 50,1 prosent av selskapet på Kjeller, mens finske Patria overtok resten av det som i dag er kjent som Kongsberg Aviation Systems Maintenance (KAMS).

Tidligere i år ble Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) og Patria enige om å etablere et felles kompetansesenter for missilsystemer i Finland, og videre se på potensielle samarbeid innenfor denne teknologisfæren. Kongsberg og Patria hadde samarbeidet i mange år også før dette. Eksempler på dette er luftvernsystemet Nasams, der Patria er en del av underleverandørkjeden, og fjernstyrte våpenstasjoner, der norske Protector RWS brukes på kjøretøy fra Patria.

Det er ikke bare industrielt norsk-finsk samarbeid, men også stadig tettere bånd hos de operative styrkene. Gjennom Nordic Defence Cooperation (NORDEFCO) er det bortimot ukentlig samtrening mellom Finland, Norge og Sverige. De flyr ut fra sine baser i nord og utfører kombinert kamptrening i lufta. En del av Nordefco er den multinasjonale øvelsen Arctic Challenge Exercise (ACE) som er blitt arrangert fire ganger siden 2013.

Oberstløytnant Saku «Shake» Joukas foran to finske F-18 Hornet på Ørland flystasjon. Foto: Per Erlien Dalløkken

Nytteverdien av den jevnlige samtreninga, var noe oberstløytnant Saku «Shake» Joukas trakk fram da Teknisk Ukeblad traff ham på Nato-øvelsen Trident Juncture i fjor høst. Han var detasjementsjef for fem F-18 Hornet som var stasjonert på Ørland.

Det ligger også an til et samarbeid i en eller annen form når det gjelder artilleri. Norges nye K9 Vidar-skyts, fra koreanske Hanwha Defense Cooperation, skal være levert om et år fra nå. På samme tid skal det leveres fire kjøresimulatorer til det nye tekniske kompetansesenteret i Bjerkvik. Her skal det også utdannes teknikere og utføres vedlikehold.

Det kan bli en felles løsning med Millog i Finland som gjør det samme for den finske hæren. De har så langt mottatt fem av 48 bestilte K9. Både finsk og norsk artilleri skal ha ICS (integrerte kampsystemer) fra KDA.