Finansbransjen fremstår ofte som konservativ – nå kommer de nye digitale løsningene

Torsdag 1. juni arrangerer TU, i samarbeid med Finans Norge, Finansnæringens digitaliseringskonferanse. Som en oppvarming har vi tatt en prat med et par kapasiteter innen nettopp området finans og digitalisering. Med oss i studio har vi adm. dir. Randi Marjamaa i Nordea Liv og adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge.

Finansbransjen blir gjerne ansett som konservativ. Det stemmer kanskje fortsatt, men er nok mer en sannhet med modifikasjoner enn tidligere.

I hvert fall skjer det nå mye – og nye produkter og løsninger lanseres i fleng.

Hva kommer?

Nordea bytter sitt innerste kjernesystem, som har røtter tilbake til stormaskinens 60-tall. Et hopetall av norske banker har gått sammen med DNB om Vipps. Og selv i digitaliseringens tidsalder, som burde slippe til unge disruptive aktører, ser det ut til at norsk finansbransje sverger til å stå salet om store systemer.

Dette fører blant annet til at de lettere kan integrere sine systemer mot offentlige registere og andre tjenester. Slik at det for eksempel blir lettere – og går mye raskere – å få lån i banken.

Men hva med oppstartselskapene innen fintech? Er det like hot som tidligere. Vi de store aktørene jobbe med de små? Finnes det fortsatt lommer som oppstartselskaper kan ta?

Og hva med truslene fra Apple, Google, Facebook og andre giganter. Som forbrukerne i stadig større omfang får et direkte forhold til? Og hva med nye regler og krav rund personvern? Hvordan er utviklingen? Hvor står vi? Hva skjer? Og hva kan vi forvente oss fremover?

Dette og mer kommer vi inn på i denne TU Talk podcasten.