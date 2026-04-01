FFI-sjefen ønsker et eget heimevern av forskere

– Jo raskere vi kommer i gang, og jo mer informerte forskere med relevant kompetanse er om problemstillingene som er viktige for Forsvaret, jo raskere tror jeg vi kan få det lille overtaket som faktisk vil kreves, sier Ruud til Khrono.

Han viser til erfaringer fra USA, der sivile forskere jevnlig er innom forsvarslaboratorier, og trekker fram behov innen blant annet droner, autonomi, databehandling og situasjonsforståelse.

Forslaget får positiv mottakelse på Stortinget.

– Jeg synes dette er en interessant idé som absolutt bør diskuteres videre, sier Ap-politiker Øystein Mathisen som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Også Senterpartiets Erling Sande er positiv.

– Et spennende forslag som vi kommer til å gå inn i på en seriøs måte, sier han.

Akademikerne-leder Lise Randeberg støtter også tanken.

– Vi er opptatt av at vi trenger kunnskapsberedskap. Det er bedre at de brukes til dette, enn å plassere de som vakter for en eller annen veistump i Heimevernet, sier hun.