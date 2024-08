Statkraft fikk et negativt resultat etter skatt på nesten 1 milliard kroner i andre kvartal i år. Det henger sammen med nedskrivninger på utenlandsinvesteringer, noe som får Eggum til å rase, skriver Klassekampen.

– Statkraft har hatt ekstremt høye inntekter, særlig gjennom eksportkablene. Så klarer de å brenne av såpass mange milliarder i andre land i stedet for å bruke kapasiteten til å bygge ut kraftproduksjon her hjemme. Er de da under folkevalgt styring og kontroll, eller er det slik at Statkraft har blitt en butikk i butikken? sier Eggum.

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og er heleid av staten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Belysning for sikkerhet: Hans Følsgaards nye lamper setter standarden

Statkrafts medietalsperson Lars Magnus Günther skriver i en epost at selskapets strategi og aktivitet er i tråd med mandatet de har fra staten som eier.

– Statkraft har de seneste årene gjennomført lønnsomme oppkjøp og utvikling av en rekke prosjekter ute. I sum er lønnsomheten på vår aktivitet utenfor Norge over avkastningskravet vi har på våre investeringer, skriver han.

– De neste årene planlegger vi store effektoppgraderinger som ytterligere vil styrke det norske kraftsystemet, skriver Günther.