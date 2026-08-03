Fellesforbundet varsler flystreik i SAS fra lørdag

Det skriver forbundet i en pressemelding.

Uravstemningen ble avsluttet 30. juli. Et betydelig flertall stemte nei til løsningsforslaget.

Det blir dermed flystreik blant om lag 500 kabinansatte i SAS fra lørdag 8. august klokka 4. Unntaket er Medevac og flyginger til og fra Longyearbyen.

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Åpne for samtaler så streik kan unngås

Forhandlingsleder Dag-Einar Sivertsen i Fellesforbundet øyner en mulighet for at streik kan unngås.

– Telefonlinjen til Fellesforbundet er åpen døgnet rundt hvis motparten ønsker å drøfte situasjonen i det tidsvinduet vi har fram til lørdag, sier han.

Også Parats medlemmer har stemt nei i uravstemningen. Forbundet ber om umiddelbare samtaler med SAS og NHO Luftfart for å unngå streik.

– Vårt mål er fremdeles å finne en konstruktiv løsning og unngå konflikt. Men for å forhindre en streik som vil ramme selskapet og de reisende, er det avgjørende at motparten nå kommer oss i møte, sier leder Martinus Røkkum i SAS Norge kabinforening i Parat i en pressemelding.

NHO Luftfart: – Veldig skuffende

Administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart er skuffet over resultatet av uravstemningen.

– Det er rett og slett veldig skuffende. Her har man fremforhandlet en avtale som er god og balansert, og som har vært anbefalt av fagforeningene. Jeg hadde trodd dette skulle gå gjennom på uravstemningen, sier Lahnstein til Nettavisen.

– Nå blir det nye samtaler og møter hos Riksmekleren denne uken. Vi går inn i de forhandlingene med det klare mål om å komme fram til en enighet uten at det skal bli noen streik, sier han.

Kommunikasjonssjef Øystein Schmidt i SAS sier selskapet er skuffet over at medlemmene ikke aksepterer meklingsresultatet.

– Vi mener avtalen representerte et ansvarlig og balansert resultat etter en grundig prosess mellom partene. Samtidig har vi respekt for de demokratiske prosessene i fagforeningene. SAS vil derfor ta kontakt med både fagforeningene og Riksmekleren for å avklare veien videre og komme tilbake til samtaler så raskt som mulig, sier han.

Vil tette lønnsgapet

– Medlemmene har gitt oss en klar beskjed om at de forventer et oppgjør som i større grad tetter et betydelig lønnsgap og samtidig bedrer forutsigbarheten i hverdagen, sier Røkkum i Parat.

Sammenlignet med Norwegian, som flyr med tilnærmet lik produksjon, flystørrelser og antall personer i besetningen, har SAS' kabinansatte ligget over 20 prosent lavere i lønn, ifølge Parat.

Partene kom til enighet om nye lønns- og arbeidsbetingelser for kabinansatte i SAS tidligere i sommer. Dette skjedde hos Riksmekleren etter at forhandlingene ikke førte fram på vårparten.

Avtaleforslaget ble deretter sendt ut til uravstemning blant medlemmene i SAS Norge kabinforening. Forslaget ble nedstemt, noe som betyr at tariffavtalen ikke er godkjent. Partene må dermed møtes på nytt for å finne en løsning medlemmene kan akseptere.

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