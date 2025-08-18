Extinction Rebellion aksjonerer mot raffineriet på Mongstad

– Demonstrantene ble i forkant gjort kjent med at brudd ville bli anmeldt, men de har imidlertid valgt å ta seg inn i sikkerhetssonen, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord Vest politidistrikt.

De begrunner anmeldelsen med at det var fare for liv og helse.

De ti befant seg i en båt og fem kajakker og er eskortert ut av sikkerhetssonen av politibåten og et skip fra Kystvakten.

– Hensikten med sikkerhetssonen er å sikre at personer ikke oppholder seg for nært anlegget i tilfellet det skulle skje en alvorlig hendelse, som eksplosjon, brann eller gasslekkasje, skriver Rebnord.

Thunberg: Norge har blod på hendene

Aksjonen skjer både til lands og til havs, og Greta Thunberg er med, opplyser gruppa i en pressemelding.

– Vi er her fordi det er glassklart at det ikke finnes noen framtid i olje. Fossilt brensel fører til død og ødeleggelser, og derfor må vi legge press på moralsk korrupte oljeprodusenter som Norge, som har blod på sine hender, sier Thunberg i pressemeldingen.

Demonstrasjonen er rettet mot olje- og gassnæringen. Den vil fortsette andre steder gjennom uka, sier demonstrantene. Foto: Paul S. Amundsen/NTB

Målet med aksjonen er ifølge gruppa å stenge av alle veier til raffineriet. De krever at norske politikere «legger fram en konkret plan for å fase ut olje og gass, noe ingen av de store politiske partiene for øyeblikket har i sine program».

Ifølge gruppa skal en internasjonalt kjent musiker opptre som del av blokaden. Når den er opphevet, vil gruppa fortsette med aksjoner resten av uka, blant annet i Oslo.

– Det handler ikke om mangel på teknologi, det handler om å få jobben gjort

Equinor: Produksjon som normalt

Produksjonen går ifølge Equinor normalt ved anlegget. Personell ved Sture, Kollsnes og Mongstad er imidlertid oppfordret til å jobbe hjemmefra om de har mulighet, ifølge Bergens Tidende.

– Per nå går produksjonen som normalt ved anlegget og det er ingen innvirkning på forsvarlig drift, sier pressetalsperson Ellen Maria Skjelsbæk for landanlegg i Equinor til avisa mandag morgen.

– Rundt disse anleggene er det en sikkerhetssone, og det er det en grunn til. Man må ikke sette liv og helse i fare, verken når det gjelder våre folk eller demonstrantene, sier hun videre.