16 personer anmeldt etter klimademonstrasjon

Klimaaktivister sperret torsdag Karl Johans gate i Oslo ved DNBs kontor. 16 aktivister er nå anmeldt.

Klimaaktivister ble torsdag båret ut av DNBs lokaler i Karl Johans gate i Oslo. Arash A. Nejad
NTB
21. aug. 2025 - 13:41

Flere av aktivistene tok seg inn i banken, hvor de satte seg ned med bannere og nektet å følge politiets anmodning om å fjerne seg.

– Det ønsket de ikke å gjøre. Da ble det besluttet at de måtte fjernes. Det ble gjort på en skånsom og forholdsmessig måte, og alle gikk ut av banken med et smil, sier politiets innsatsleder Kristian Digranes til pressen.

Han understreker at politiet er opptatt av å legge til rette for å bevare ytringsfriheten, og påpeker at politiet hadde god dialog med både aktivistene og DNB-ansatte.

Aksjonen kommer etter at rundt 200 aktivister blokkerte veien inn til Mongstad-raffineriet i Nordhordland tidligere i uka. Blant dem var den svenske aktivisten Greta Thunberg. 22-åringen er også til stede i Oslo torsdag.

Bankkundene måtte vente da klimaaktivistene tok seg inn i DNBs lokaler i Oslo. Foto:  Arash A. Nejad

Gruppa skriver i en pressemelding at «flere hundre klimaaktivister fra hele Europa har reist til Oslo».

– Her har de igangsatt en rekke aksjoner rettet mot finanssektoren og politikerne, som de mener tjener på og beskytter oljeindustrien. Nå har de etablert en okkupasjon av Karl Johans gate, hovedgaten i Oslo, som går rett forbi Stortinget, skriver gruppa.

Aktivistene krever at regjeringen legger fram en plan for utfasing av olje og gass før valget i starten av september.

– Det er helt vilt at vi ikke har en plan for utfasing av olje og gass, fossilnæringen har ingen framtid, og det er helt uforsvarlig å fortsette på måten vi gjør. Vår motstand fortsetter her i Oslo, sier talsperson Milla Haugen i Extinction Rebellion Norge i pressemeldingen.

