Vindkraft

Eviny kjøper tyske vindkraftverk i Bjerkreimsklyngen

Eviny kjøper vindkraftverk i Bjerkreimsklyngen i Rogaland av den tyske kapitalforvalteren Luxcara. Disse kraftverkene har en årlig produksjon på 1 TWh

NTB
29. apr. 2026 - 07:15

– Bjerkreimsklyngen er effektive vindkraftverk hvor vi ser industrielle muligheter for verdiskapning i kombinasjon med vår øvrige vind- og vannkraftproduksjon, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny i en pressemelding.

Bjerkreimsklyngen består av vindparkene Eikeland–Steinsland/Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet i Bjerkreim og Hå kommune.

Kraftverkene har vært i gang siden 2020 og har en årlig produksjon som tilsvarer strømforbruket til 62.500 husstander, skriver Eviny i en pressemelding.

annonsørinnhold
Consafe Logistics
Lagerautomatisering: Åtte grep for å lykkes

– Kjøpet av Bjerkreimsklyngen gjør at vi styrker vår posisjon som et av landets største energi- og teknologikonsern, sier Fresvik.

Med dette kjøpet vil den totale produksjonen til selskapet være på 10 TWh i et normalår. Totalt vil den årlige produksjonen være på 12,8 TWh, med selskapets eierskap i andre kraftselskaper. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 800.000 husstander.

Direktør Hilde Singsaas i Miljødirektoratet overrekker rapporten «Klimatiltak i Norge 2026: Veivalg mot 2050» til klima- og miljøminister Andreas B. Eriksen under et arrangement i Miljødirektoratet.
Les også:

Miljødirektoratet: Skal vi nå klimamålene? Dette må til

