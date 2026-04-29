Eviny kjøper tyske vindkraftverk i Bjerkreimsklyngen

– Bjerkreimsklyngen er effektive vindkraftverk hvor vi ser industrielle muligheter for verdiskapning i kombinasjon med vår øvrige vind- og vannkraftproduksjon, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny i en pressemelding.

Bjerkreimsklyngen består av vindparkene Eikeland–Steinsland/Bjerkreim, Gravdal og Skinansfjellet i Bjerkreim og Hå kommune.

Kraftverkene har vært i gang siden 2020 og har en årlig produksjon som tilsvarer strømforbruket til 62.500 husstander, skriver Eviny i en pressemelding.

– Kjøpet av Bjerkreimsklyngen gjør at vi styrker vår posisjon som et av landets største energi- og teknologikonsern, sier Fresvik.

Med dette kjøpet vil den totale produksjonen til selskapet være på 10 TWh i et normalår. Totalt vil den årlige produksjonen være på 12,8 TWh, med selskapets eierskap i andre kraftselskaper. Det tilsvarer strømforbruket til rundt 800.000 husstander.