EUs klimautslipp høyere enn før pandemien

Utslippene var på 1041 millioner tonn CO 2 -ekvivalenter i fjerde kvartal i fjor, ifølge nye tall fra Eurostat. Det er en oppgang fra 1005 millioner tonn i samme periode i 2019.

CO 2 -ekvivalenter er en måleenhet for å sammenligne forskjellige klimagasser ut fra hvor mye de påvirker den globale oppvarmingen sammenlignet med CO 2 .

Utslippene fra privathusholdninger sto for 22 prosent av klimautslippene i fjerde kvartal i fjor, mens industri og elektrisitet sto for 21 prosent og landbruk for 12 prosent.

Utslippene økte i alle EU-land i slutten av 2021 sammenlignet med samme periode i 2020, da EUs økonomi var hardt rammet av pandemien.

Størst økning har det vært i Estland (+28 prosent), Bulgaria (+27 prosent) og Malta (+23 prosent).

Gjennom EUs såkalte grønne giv har EUs medlemsland satt som mål å kutte utslippene med minst 55 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå.