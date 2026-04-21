EU venter løsning om omstridt oljerørledning innen onsdag

Driften av den omstridte Druzjba-rørledningen, som er verdens lengste oljerørledning, kan gjenopptas allerede denne uken, sa EUs utvidelseskommissær Marta Kos til EU-parlamentet mandag.
Kort tid etter kunngjorde det kypriotiske EU-formannskapet planer om å ferdigstille en beslutning til onsdag om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina som har vært forsinket i flere måneder.
Ungarns avtroppende statsminister Viktor Orban har anklaget Ukraina for å blokkere gjenopptakelsen av russiske oljeleveranser via Druzjba-rørledningen av politiske årsaker.
Rørledningen går fra Russland gjennom Belarus og Ukraina til Ungarn og Slovakia.
Ungarn og Slovakia er de eneste landene i EU som er midlertidig unntatt fra unionens forbud mot import av russisk olje. De er gitt tid til å finne alternative leverandører siden de er såpass avhengige av importen.
Ukraina har avvist anklagene og understreket at rørledningen måtte repareres etter russiske luftangrep i januar.
Søndag sa Orban at han hadde fått signaler fra Brussel om at Ukraina var forberedt på å gjenoppta oljeleveransene allerede denne mandagen dersom Ungarn stanset blokkeringen av lånet til Ukraina.
– Når oljeleveransene er gjenopprettet, vil vi ikke lenger stå i veien for godkjenning av lånet, skrev Orban i et innlegg på X.
