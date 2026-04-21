EU venter løsning om omstridt oljerørledning innen onsdag

Driften av den omstridte Druzjba-rørledningen, som er verdens lengste oljerørledning, kan gjenopptas allerede denne uken, sa EUs utvidelseskommissær Marta Kos til EU-parlamentet mandag.

Kort tid etter kunngjorde det kypriotiske EU-formannskapet planer om å ferdigstille en beslutning til onsdag om et lån på 90 milliarder euro til Ukraina som har vært forsinket i flere måneder.

Ungarns avtroppende statsminister Viktor Orban har anklaget Ukraina for å blokkere gjenopptakelsen av russiske oljeleveranser via Druzjba-rørledningen av politiske årsaker.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Nå trapper Statsbygg opp teknologisatsingen

Rørledningen går fra Russland gjennom Belarus og Ukraina til Ungarn og Slovakia.

Ungarn og Slovakia er de eneste landene i EU som er midlertidig unntatt fra unionens forbud mot import av russisk olje. De er gitt tid til å finne alternative leverandører siden de er såpass avhengige av importen.

Ukraina har avvist anklagene og understreket at rørledningen måtte repareres etter russiske luftangrep i januar.

Søndag sa Orban at han hadde fått signaler fra Brussel om at Ukraina var forberedt på å gjenoppta oljeleveransene allerede denne mandagen dersom Ungarn stanset blokkeringen av lånet til Ukraina.

– Når oljeleveransene er gjenopprettet, vil vi ikke lenger stå i veien for godkjenning av lånet, skrev Orban i et innlegg på X.