EU-topper sier de nærmer seg enighet om å presse ned gassprisen

De skyhøye gassprisene var et av de viktigste temaene på toppmøtet i Praha torsdag og fredag. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltok på møtets første dag.

– Flere og flere stemmer rundt bordet støtter innføring av et pristak på gass så raskt som mulig, sa Polens statsminister Mateusz Morawiecki etter at samtalene var avsluttet.

– Nå, endelig, håper jeg det kommer på plass. Bedre sent enn aldri, la han til.

Tysklands statsminister Olaf Scholz sa at han støtter samtaler med Norge, USA og andre land som leverer gass til EU. Avisa Financial Times beskriver dette som en endring av Tysklands posisjon.

Spanias energiminister Teresa Ribera sier til nyhetsbyrået Reutersat det nærmer seg enighet om en ny mekanisme for å bestemme prisen på naturgassen. Hun sier det ikke er snakk om en absolutt makspris – men et fleksibelt system som delvis vil fungere som et pristak.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har Norge blitt den største leverandøren av gass til EU. De norske gassinntektene har økt kraftig som følge av skyhøye priser.

Regjeringen i Norge har gjentatte ganger advart mot innføring av et pristak og sagt at dette kan få utilsiktede konsekvenser.