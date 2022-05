EU-kilder: Tyskland åpner for oljeboikott av Russland

EU har alt innført forbud mot import av kull fra Russland, et forbud som rett nok først vil tre i kraft i august.

Spørsmålet om boikott av russisk olje og gass splitter derimot medlemslandene, og Tyskland har til nå strittet imot.

Rundt 25 prosent av Tysklands oljeimport og 40 prosent av gassimporten har tidligere kommet fra Russland, og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har kritisert landet for å være med på å finansiere russernes krigføring med «blodpenger».

Vil ta tid

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock har lovet at Tyskland innen utgangen av året vil kutte all import av olje fra Russland, og at gass deretter står for tur, men finansminister Christian Lindner har slått på bremsen.

– Vi må være tålmodige, sa han nylig og understreket overfor BBC at det vil ta tid før Tyskland kan klare seg uten russisk olje og gass.

Et kutt over natten vil få dramatiske følger for tysk industri og økonomi, påpekte Lindner.

Andre leverandører

EU har i lengre tid jobbet med et utkast til oljesanksjoner, men medlemslandene er uenige. Ungarn, Østerrike, Slovakia, Spania, Italia og Hellas er alle imot oljeboikott og frykter at det vil føre til energimangel og alvorlige følger for egen økonomi.

Tyskland skal imidlertid være på gli og åpner nå for oljesanksjoner, ifølge EU-kilder.

Bakgrunnen for tyskernes helomvending skal være at landet nå har hatt lykkes med å sikre seg andre oljeleverandører.

Tysklands økonomiminister Robert Habeck opplyste for få dager siden at landet i løpet av de siste åtte ukene har redusert sin avhengighet av russisk olje fra 35 prosent før krigen i Ukraina, til 12 prosent nå.