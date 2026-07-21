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Klima

EU ber medlemsland la være å håndheve utslippslov

Olje- og gasselskaper som bryter EUs metanutslippslov, bør ikke ilegges bøter de neste tre årene, mener EU-kommisjonen.

Metanutslipp ligger på andreplass av årsakene til den globale oppvarmingen.
Metanutslipp ligger på andreplass av årsakene til den globale oppvarmingen. Foto: Matthew Brown/AP/NTB
NTB
21. juli 2026 - 09:48

12 av EUs 27 medlemsland har bedt om utsettelse av innføringen av metanloven fra 2027. De begrunner det med at reglene ville snevre inn Europas leverandørbase i en periode der energimarkedene fortsatt sliter etter krigen mellom USA og Iran.

EUs største oljeleverandør USA har lagt press på EU for å hindre at loven blir håndhevet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

I 2023 vedtok EU en lov som pålegger olje- og gassimportører å overvåke og rapportere metanutslipp fra og med januar 2027. Loven er en del av en reform som skal redusere utslipp av klimagasser. Av årsakene til den globale oppvarmingen ligger metanutslippene på en andreplass, bak CO2.

Kommisjonen begrunner nå tiltaket med at det vil bidra til å sikre forsyningssikkerheten i en situasjon med «stramme globale energimarkeder» etter blokaden av Hormuzstredet og konflikten i Midtøsten.

Mandag kunngjorde kommisjonen at EU-land ikke bør straffe selskaper for brudd på metanloven i 2027, 2028 og 2029.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nyård (Ap) er fornøyd med punktligheten på jernbanen i mai.
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