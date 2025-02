Esa følger tett med på asteroide som kan treffe jorda

Asteroiden ble fanget opp av et teleskop i Chile 27. desember i fjor og har fått mye oppmerksomhet internasjonalt. Det til tross for at den har nærmere 98 prosent sjanse for å bare suse forbi oss.

Årsaken til oppstusset er at 2024 YR4 ligger helt øverst på risikolista over objekter i verdensrommet. Ifølge European Space Agency (Esa) , som følger asteroiden på en egen blogg, er 2024 YR4 mellom 40 og 90 meter stor. I snitt går det et par tusen år mellom hver gang en asteroide av en slik størrelse påvirker jorda, med risiko for alvorlig skade på en lokal region.

Professor emeritus i astronomi Kaare Aksnes tar det hele med knusende ro.

– Siden asteroidens størrelse er anslått til bare rundt 40 til 90 meter, vil den enten brenne helt opp på vei gjennom jordas atmosfære eller bare en kjerne vil overleve ned til bakken, om asteroiden er jernholdig, sier han til NTB.

Kanskje svar om noen uker

I den siste oppdateringen torsdag skriver Esa at faren for at den treffer jorda er justert fra 1,5 til 1,9 prosent. Likevel vil objektet mest sannsynlig bli fjernet fra risikolista om få uker.

I løpet av februar forsvinner 2024 YR4 ut av syne fram til 2028.

Uansett resultatene vil ESAs Planetary Defence Office holde et svært oppmerksomt øye med utviklingen av dette objektet. To internasjonale asteroideteam står klare for å vurdere eventuelle skritt.

Årsaken er at asteroiden tross alt er vurdert til et nivå 3 av 10 på Torinoskalaen til de europeiske og amerikanske romfartsorganisasjonene. Torinoskalaen anslår hvor mye skade et objekt kan gjøre. NASAs oversikt viser at nivå 3 er som et gult farevarsel. Det høyeste nivået på skalaen en asteroide har blitt vurdert til, er 4.

Hvis asteroiden treffer jorda, kan det være svært ødeleggende. Aksnes nevner det største nedfallet i historisk tid, en asteroide som ikke engang traff jorda.

– Det var et 50–60 meter stort objekt som eksploderte over Tunguska i Sibir i 1908 og la skogen flat over mange kvadratkilometer. Heldigvis var det et svært tynt befolket område, og få mennesker omkom, sier han.

Kan avskjæres

I en artikkel fra 2015 forteller Aksnes om himmelobjekter som har bombardert jorda gjennom milliarder av år.

– Blir objektene store nok, bremses de nesten ikke opp av atmosfæren, men slår ut enorme kratre, som det 200 kilometer brede krateret på Yucatanhalvøya. Det er trolig forårsaket av en komet­kjerne med 10 kilometer diameter for 65 millioner år siden.

I våre dager har vi imidlertid noen jokere i ermet, om det skulle bli slik at asteroidene kommer for nær.

– Om nødvendig vil det kanskje være mulig å avbøye denne asteroidens bane så den ikke treffer jorda. I 2022 kolliderte NASAs romsonde DART med asteroiden Dimorphos som ble avbøyd merkbart i sin bane, sier Aksnes.

Det er for øvrig altfor tidlig å beregne det mulige nedslagspunktet for 2024 YR4 på jorda.

– Særlig påvirkningen av strålingstrykket og oppvarmingen fra Sola gjør det vanskelig å beregne asteroidens bane nøyaktig over mange år, sier Aksnes.

