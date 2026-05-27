Samferdsel

Erstatter smal og svak bru for nesten 500 millioner

Det kommer en ny Fale bru mellom Kristiansund og Oppdal.

Dagens Fale bru i Sunndal kommune skal rives i 2029. Før det må ny bru på plass.. Foto: Eirik Natlandsmyr / Statens vegvesen
Mathias Brandt– Journalist
27. mai 2026 - 13:56

Statens vegvesen har utlyst konkurranse om å bygge en ny bru på riksvei 70 i Sunndal i Møre og Romsdal, melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Det er brua over elven Driva ved Fale i Sunndal som skal erstattes på transportåren mellom Molde/Kristiansund og Oppdal. 

Brua er smal og tilfredsstiller ikke kravene til bæreevne.

– Rv. 70 er en eksportvei med betydning også langt utover regionen. Investeringer som dette styrker både lokal utvikling og norsk verdiskaping. Og ikke minst: Vi gjør veien tryggere for alle som ferdes her, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i meldingen.

Ifølge Vegvesenet er kostnaden på den nye brua 453 millioner kroner. Den blir rundt 800 meter lang.

– Dette er et utfordrende bruprosjekt, der den nye brua skal bygges tett på eksisterende bru. Det er et område med kvikkleire, og det er strenge restriksjoner på anleggsarbeid i den nasjonale lakseelva Driva, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i pressemeldingen fra Vegvesenet. 

Kostnadene for prosjektet har økt sammenlignet med tidligere anslag på grunn av forholdene og prisstigning for bygg og anlegg.

Nå som konkurransen er utlyst, håper Vegvesenet at anleggsarbeidet kommer i gang til høsten. Den nye brua forventes å stå klar i løpet av 2028. Dagens bru skal rives i 2029. 

